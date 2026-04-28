Riadót fújt a 45 éve eltűnt lány apja

Egy megtört szívű édesapa kislánya 45 évvel ezelőtt, feltételezhetően egy emberrablás során eltűnt. A férfi évtizedekkel az eset után megdöbbentő dologra figyelt fel az eltűnt lánya kapcsán és figyelmeztetést adott ki.

Figyelmeztetést adott ki az eltűnt lány édesapja (Fotó: freepik.com –Képünk illusztráció)

Figyelmeztet az eltűnt lány édesapja: valaki veszélyt jelent

A 76 éves Richard Lee azt állítja, hogy egy nő a rég eltűnt lányának adj ki magát és adományokat gyűjt. A férfi állítása szerint a szélhámos nő az eltűnt Katrice Lee-nek adja ki magát és több száz dollárt zsebel be az internetes oldala segítségével.

Katrice 1981. november 28-án tűnt el a második születésnapján, miközben édesanyját kereste a németországi bevásárlóközpontban, ahol Richard a brit hadsereg katonájaként állomásozott. A férfi 33 évet szolgált a seregben és megfogadta, hogy mindenképpen megoldja a rejtélyt, még ha élete végéig is kell dolgoznia rajta.

A kétgyermekes apuka, aki a Durham megyei Hartlepool-ból származik, azt mondja: egy amerikai nő azt állítja magáról, hogy ő az elveszett lánya és februárban létrehozott egy adománygyűjtő oldalt. A magát Heather McCordnak nevező nő azt kommunikálja, pénzre van szüksége, hogy az Egyesült Államokba utazzon és DNS-teszttel igazolja a szavait. A nő már 255 dollárt (80 ezer forint) gyűjtött össze, az apa szerint csalással.

Amikor értesítettek róla, tajtékoztam. Forr bennem az indulat emiatt. Az én célom az, hogy válaszokat kapjak arra, hol van Katrice. Az ő céljuk pusztán a pénzszerzés. Egy másik adminisztrátori oldal ismerőse volt az, aki szólt a másik lányomnak, Natashának erről a nőről

– idézi a feldühödött apuka szavait a Mirror.

Kiderült, hogy a nőnek több adománygyűjtő oldala is van egyszerre. Ráadásul szép kerek történetet is összerakott, amiben az igazát bizonygatja. Elmondása szerint annak idején a hatóságok nem segítettek neki...

„Csak annyit kellett volna tennie, hogy elmegy az amerikai katonai rendőrséghez, ők pedig felvették volna a kapcsolatot a brit katonai rendőrséggel. Faxon elküldték volna a DNS-eredményeket, és mi tudnánk”

– magyarázta az eltűnt gyerekét kereső apuka. A férfi jelentette az esetet a brit katonai rendőrségnek, mely tárgyal az Egyesült Államokkal a mostani, feltételezett csaló nő felkutatása érdekében. Nem ez az első eset, hogy valaki hamisan Katrice-nek adja ki magát. 2014-ben egy nőt börtönbüntetésre ítéltek emiatt, egy másik pedig 2019-ben felfüggesztett börtönbüntetést kapott.