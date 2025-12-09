Eljegyzésük közben omlott össze a szerelmes pár hatalmas drogbirodalma

Éppen egy romantikus asztalnál fogyasztotta vacsoráját az eljegyzésüket ünnepelve a szerelmes pár, a várandós Saskia Steward és párja, Jack Donegan, közben mit sem sejtve arról, hogy a 26 millió font vagyis 12-13 milliárd forintnak megfelelő értékű drogbirodalmuk éppen összeomlóban van.

A szerelmes pár az eljegyzésüket ünnepelték, mit sem sejtve arról, hogy a hatalmas drogbirodalmuk összeomlóban van / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A szerelmes pár mögött hatalmas vagyonok álltak a drogkereskedés által

A terhes Saskia Steward szerelmes fotókat osztott meg a közösségi médiában, miután párja, Jack feltette neki a nagy kérdést. A meghatott gengszterbarátnő a gyémántgyűrűjéről is posztolt, és ezt írta:

Őszintén mondhatom, még soha nem lepődtem meg ennyire. Igen, igen, egymilliószor is igen! @jackdonegann szeretlek. A fellegekben járok

A pár azonban nem tudta, hogy a rendőrség épp a Warrington csendes kertvárosi zsákutcájában található, 450 000 fontos otthonuk razziájára készült. Donegan pénzembere és futárai már korábban különböző rajtaütések során rendőrkézre kerültek, és ezzel egyre szorult a hurok az újdonsült szülők körül is. A nyomozók korábban rájöttek, hogy Donegan az egész Egyesült Királyságra kiterjedő kábítószer-kereskedelemmel havi 15 000 font bevétellel dicsekedett.

A friss jegyespárt végül letartóztatták, miután a rendőrök 12 ingatlanon hajtottak végre rajtaütést Cheshire, Greater Manchester, Lancashire, Merseyside és Észak-Wales területén az Akropolisz hadművelet fedőnevű nyomozás részeként. A legtöbb forrás szerint Donegan volt a banda vezetője, és egy futárcsapaton keresztül irányította a kokain és ketamin szállítását. Elárasztotta drogokkal Északnyugat-Anglia utcáit, valamint Derbyt, Londont és Great Yarmouth-ot is.

A vőlegényt most 15 év börtönre ítélték, miután beismerte, hogy A és B osztályú drogok terjesztésében vett részt.

A 26 éves mennyasszonyt, aki időközben a megszült, 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott két év próbaidővel a szervezett bűnözői csoport tevékenységében való részvételért.

A meghallgatásán elhangzott, hogy a kábítószer-kereskedelmi hálózat óriási volt -írja a The Sun.