Nyom nélkül eltűnt a leggazdagabb magyar család

Már keveseknek mond bármit is a Sina név, de egykoron hazánk leggazdagabb családja volt. Nélkülük talán nem is állna a Lánchíd vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Rövid idő alatt rendkívüli módon meggazdagodtak, mintaként szolgáltak Jókai Mór Az aranyember című regényéhez is. A dinasztia mesés vagyonát azonban az utódok később az utolsó fillérig eltapsolták, így rövid idő alatt eltűnt a 19. század legnagyobb családi cégbirodalma.

Fotó: Fortepan / Fortepan

Az Osztrák-Magyar Monarchia idején még a bécsi udvarban is tisztelték a Sinákat, lévén tudták, hogy Magyarország autonómiájához szükség van a helyi pénzemberek támogatására. Azokéra, akik aktívan, jelentős pénzmaggal járulhattak hozzá az infrastrukturális fejlesztésekhez, nagyberuházásokhoz. Apáról fiúra szállt a család hatalma, és hosszú ideig felszálló ágban volt a dinasztiájuk, amíg a szerencse és a gazdasági növekedés elpártolt mellőlük.

A Sina család görög származású volt, bár, hogy mikor értek a monarchia területére, teljesen bizonytalan. Feltűnésük a birodalomban a törökök teljes kiűzése után lelhető fel a feljegyzésekben. Ezek szerint valamikor a 18. század végén már számottevő jelenségei voltak a magyar és osztrák pénzvilágnak. A család feje, Sina Simon eszes, találékony kereskedőként indította pályafutását a Kárpát-medencében, hogy aztán a háborús helyzeteket kihasználva kölcsönöket folyósítson. Így hát innentől már egyenes volt az útja a bankárságig, hatalmas tőke felhalmozása útján. Napóleon fenyegetése árnyékában már az osztrákok is a Sina-hitelekért folyamodtak, hogy megvédjék Bécset a francia császártól.

Nemzetközi szinten a híres-hírhedt Rothschildok sikereit, míg idehaza Széchenyi István sikerességét is túlragyogták. A legsikeresebb Sina fiú, György tovább gyarapította a családi vagyont, sőt, még politikai elismertséget, barátokat is szerzett. A haza leggazdagabb klánja nem kevesebb, mint 80 ezer forintot adományozott a Magyar Tudományos Akadémia megépítésére, így túllicitálva a 60 ezret adó Széchenyit is. Beszálltak a Lánchíd megépítésébe is, a Sinák címere a mai napig díszíti ezt a dunai átkelőt.