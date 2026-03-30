Ennél nincs bizarrabb: egy közösség földalatti templomokból kommunikál az űrlényekkel

A csoport életmódja máshol is népszerűvé vált. Az űrlényekkel akarja felvenni a kapcsolatot a spirituális közösség.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 20:30
Az olasz hegyek lábánál megbúvó 50 éves közösség elhatárolódott a modern civilizációtól. Helyette növényekkel beszélgetnek, földalatti templomokból űrlényekkel kommunikálnak, és állatokról nevezik át magukat.

A követők szerint a lélek is az űrből származik, mint az űrlények    Fotó: Anton Watman / shutterstock

Damanhur egy spirituális ökofalvakból álló csoport, ahol több száz hívő cserélte le születési nevét. A damanhuriak úgy hiszik, hogy az emberi lélek eredetileg az űrből származik.

A közösséget az 1970-es években alapította egy karizmatikus látnok, Falco Tarassaco, egykori biztosítási bróker, aki később kiemelkedő olasz alkimistává vált. Falco meggyőzte követőit arról, hogy az embereknek rejtett képességeik vannak, amelyeket a modern társadalom elfelejtett.

A régi szokásoktól és társadalmi kliséktől való megszabadulás érdekében a tagok új, állatokon, növényeken és ásványokon alapuló identitásokat vettek fel. Egy tag elmondta, hogy korábban egy nemzetközi vállalat digitális igazgatója volt, mielőtt 2018-ban a közösségbe költözött.

A lakosok körülbelül 20 fős csoportokban élnek és nem családokban, hanem az érdeklődésük és munkájuk alapján szerveződtek össze, mint az ökológiai gazdálkodás vagy a tudományos kutatás.

A közösség a kozmikus kapcsolatfelvételre is készül, ehhez egy kígyózó földalatti komplexumot építettek. A földalatti templom több mint egy évtizeden át rejtették az olasz hatóságok elől, kézzel vésve a sziklába, 30 méterrel a föld alatt, egyetlen építész vagy geológus közreműködése nélkül.

A tagok azt mondják, hogy a templomokat arra használják, hogy kommunikáljanak más életformákkal az űrben, és elérjék a magasabb spiritualitást. Úgy tervezték őket, hogy óriási antennaként működjenek az űrből érkező jelek fogására. A csoport ezenfelül kristályokat használ spirituális technológiaként. Érdekes módon a csoport életmódja máshol is népszerű lett és ma már Japánban is él egy hasonló spirituális közösség - írja a The Sun.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
