Ennél nincs bizarrabb: egy közösség földalatti templomokból kommunikál az űrlényekkel

Az olasz hegyek lábánál megbúvó 50 éves közösség elhatárolódott a modern civilizációtól. Helyette növényekkel beszélgetnek, földalatti templomokból űrlényekkel kommunikálnak, és állatokról nevezik át magukat.

A követők szerint a lélek is az űrből származik, mint az űrlények Fotó: Anton Watman / shutterstock

Az űrlényekkel való kommunikációra készül a spirituális közösség

Damanhur egy spirituális ökofalvakból álló csoport, ahol több száz hívő cserélte le születési nevét. A damanhuriak úgy hiszik, hogy az emberi lélek eredetileg az űrből származik.

A közösséget az 1970-es években alapította egy karizmatikus látnok, Falco Tarassaco, egykori biztosítási bróker, aki később kiemelkedő olasz alkimistává vált. Falco meggyőzte követőit arról, hogy az embereknek rejtett képességeik vannak, amelyeket a modern társadalom elfelejtett.

A régi szokásoktól és társadalmi kliséktől való megszabadulás érdekében a tagok új, állatokon, növényeken és ásványokon alapuló identitásokat vettek fel. Egy tag elmondta, hogy korábban egy nemzetközi vállalat digitális igazgatója volt, mielőtt 2018-ban a közösségbe költözött.

A lakosok körülbelül 20 fős csoportokban élnek és nem családokban, hanem az érdeklődésük és munkájuk alapján szerveződtek össze, mint az ökológiai gazdálkodás vagy a tudományos kutatás.

A közösség a kozmikus kapcsolatfelvételre is készül, ehhez egy kígyózó földalatti komplexumot építettek. A földalatti templom több mint egy évtizeden át rejtették az olasz hatóságok elől, kézzel vésve a sziklába, 30 méterrel a föld alatt, egyetlen építész vagy geológus közreműködése nélkül.

A tagok azt mondják, hogy a templomokat arra használják, hogy kommunikáljanak más életformákkal az űrben, és elérjék a magasabb spiritualitást. Úgy tervezték őket, hogy óriási antennaként működjenek az űrből érkező jelek fogására. A csoport ezenfelül kristályokat használ spirituális technológiaként. Érdekes módon a csoport életmódja máshol is népszerű lett és ma már Japánban is él egy hasonló spirituális közösség - írja a The Sun.