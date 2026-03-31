Erről jó, ha te is tudsz: aki nem érvényesíti ezt az okmányt, komoly bírságot kaphat

10 éve hunyt el Kertész Imre

Kertész Imre, irodalmi Nobel-díjas magyar író 2016. március 31-én hunyt el. Gyermekként zsidó származása miatt Budapestről németországi munkatáborokba került. Megjárta és túlélte többek között Auschwitz és Buchenwald koncentrációs táborait. Miután hazatért, fizikai munkából és újságírásból tartotta el magát, és 1960-ban elkezdte megírni élményeit. A könyv 1973-ban készült el, és 1975-ben, Sorstalanság címen látott napvilágot. A Svéd Akadémia 2002-ben ezért a könyvéért ítélte oda neki az irodalmi Nobel-díjat.

Négy helyen lesz ma véradás Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

12:00-18:00 óra között a Campona Bevásárlóközpontban (1222. Budapest, Nagytétényi út 37–43.)

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Ma is eshet, de csak elszórtan

A koponyeg.hu szerint kedden változóan felhős idő ígérkezik, hosszabb napos időszakokkal. Elszórtan záporok előfordulhatnak. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik. Hajnalban 2–7, délután 9–14 fok közötti értékek várhatók.

Ilyen lesz az előttünk álló napok időjárása. Fotó: Köpönyeg.hu

Több kerületben is forgalomkorlátozás lesz egy focimeccs miatt

A rendőrség tájékoztatása szerint egy labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az I., VII., VIII. és XIV. kerületben. Egészen pontosan szakaszosan és időszakosan lezárják március 31-én 23 óráig az I. kerületben a Hess András teret a Boldog XI. Ince pápa utca és a Szentháromság tér között, valamint a hotel előtti parkolót és a Gimnázium utcát a Hunyadi János út és a hotel gazdasági bejárata közötti szakaszt. Március 31-én 16 órától 23 óráig pedig a VII., VIII. és XIV. kerületben a

Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között,

Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között,

Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között,

Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,

Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,

Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,

Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,

Jobbágy utcát a Verseny utca és a Dózsa György út között,

Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között.

Emellett tilos megállni is március 31-én 23 óráig a Hess András tér mindkét oldalán a Boldog XI. Ince pápa utca és a Szentháromság tér között, valamint a hotel előtti parkolóban, a Gimnázium utca mindkét oldalán a Hunyadi János út és a hotel gazdasági bejárata között, a Verseny utca mindkét oldalán a Dózsa György út és a Thököly út között, a Dózsa György út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Thököly út között, a Dózsa György út, Kerepesi út és az Ifjúság útja kereszteződésében található murvás parkoló területén, a Kerepesi út páratlan oldali szervízútján az Asztalos Sándor utca és Dózsa György út között, az Asztalos Sándor út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Salgótarjáni utca között, az Ifjúság útja mindkét oldalán, a Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sport Aréna mélygarázshoz vezető szervizút – Hotel oldalában – és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen, a Stefánia út mindkét oldalán, valamint a szervizúton a Hungária körút és a Thököly út között, a Szabó József köz mindkét oldalán, a Radovic Dusán köz mindkét oldalán, a Szabó József utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között, a Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és a Istvánmezei út között, az Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között, a Jobbágy utca mindkét oldalán és a Mogyoródi úton a Hungária körút és az Utász utca közötti murvás parkolóban.