Erről jó, ha te is tudsz: aki nem érvényesíti ezt az okmányt, komoly bírságot kaphat
Március 31-ig, vagyis ma utoljára lehet érvényesíteni ezeket az utazási igazolványokat. Aki ennek nem tesz eleget, több tízezres bírságra is számíthat. Mutatjuk melyik okmányról van szó!
Március 31-ig kell érvényesíteni a felsőoktatási diákigazolványokat ahhoz, hogy az érintettek kedvezményesen vehessék igénybe a budapesti közösségi közlekedést - figyelmeztet a BKK. A felsőoktatásban tanulók esetében a diákigazolványt félévente érvényesítő matricával kell ellátni, a 2025/2026-os tanév I. félévére szóló matricát tartalmazó diákigazolványok 2026. március 31-ig érvényesek. A BKK arra is felhívja a figyelmet, hogy a diákok bérletkedvezménye – mind a tanulóknak szóló Budapest-bérletek, mind pedig a kedvezményes ország- és vármegyebérletek esetében – csak a diákigazolvány érvényességi ideje alatt vehető igénybe. A felsőoktatásban tanulók, ha a diákigazolványuk 2025/2026-os tanév I. félévre szóló matricával van érvényesítve, kedvezményes tanulóbérletre 2026. március 31-ig jogosultak. A kedvezményre való jogosultság akkor is eddig tart, ha a bérleten jelölt érvényességi idő a diákigazolvány érvényességi idejénél későbbre esik. A diákigazolvány helyett kiadott igazolás szintén csak a rajta jelölt érvényességi időben jogosít tanulóbérlet használatára.
Ma lehet utoljára lakásbiztosítást is váltani
Március 31-én éjfélkor lezárul az idei lakásbiztosítási kampány felmondási időszaka. Aki biztosítást vagy biztosítót szeretne váltani, annak gondoskodnia kell arról, hogy eddig az időpontig beérkezzen a felmondása a jelenlegi biztosítójához, egyébként lemarad az idei tavaszi akcióról!
Ezen a napon született az egyik magyar származású Nobel-díjas
Zsigmondy Richárd, magyar származású Nobel-díjas kémikus 1865. március 31-én született Bécsben. Az osztrák születésű, de magyar szülőktől származó Zsigmondy Richárd elsősorban szerves kémiával foglalkozott, doktori disszertációját is ebben a témakörben írta. 1908-tól haláláig a Göttingeni Egyetemen tanított szervetlen kémiát. 1918-ban alkotta meg a különböző kémiai kutatásokban használt membránszűrőt, 1929-ben pedig ennek tökéletesített változatát, az ultraszűrőt. Kolloid oldatokkal kapcsolatos vizsgálataiért és az ultramikroszkóp felfedezésért 1926-ban kapott kémiai Nobel-díjat.
10 éve hunyt el Kertész Imre
Kertész Imre, irodalmi Nobel-díjas magyar író 2016. március 31-én hunyt el. Gyermekként zsidó származása miatt Budapestről németországi munkatáborokba került. Megjárta és túlélte többek között Auschwitz és Buchenwald koncentrációs táborait. Miután hazatért, fizikai munkából és újságírásból tartotta el magát, és 1960-ban elkezdte megírni élményeit. A könyv 1973-ban készült el, és 1975-ben, Sorstalanság címen látott napvilágot. A Svéd Akadémia 2002-ben ezért a könyvéért ítélte oda neki az irodalmi Nobel-díjat.
Négy helyen lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-18:00 óra között a Campona Bevásárlóközpontban (1222. Budapest, Nagytétényi út 37–43.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Ma is eshet, de csak elszórtan
A koponyeg.hu szerint kedden változóan felhős idő ígérkezik, hosszabb napos időszakokkal. Elszórtan záporok előfordulhatnak. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik. Hajnalban 2–7, délután 9–14 fok közötti értékek várhatók.
Több kerületben is forgalomkorlátozás lesz egy focimeccs miatt
A rendőrség tájékoztatása szerint egy labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az I., VII., VIII. és XIV. kerületben. Egészen pontosan szakaszosan és időszakosan lezárják március 31-én 23 óráig az I. kerületben a Hess András teret a Boldog XI. Ince pápa utca és a Szentháromság tér között, valamint a hotel előtti parkolót és a Gimnázium utcát a Hunyadi János út és a hotel gazdasági bejárata közötti szakaszt. Március 31-én 16 órától 23 óráig pedig a VII., VIII. és XIV. kerületben a
- Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között,
- Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között,
- Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között,
- Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,
- Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,
- Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,
- Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,
- Jobbágy utcát a Verseny utca és a Dózsa György út között,
- Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között.
Emellett tilos megállni is március 31-én 23 óráig a Hess András tér mindkét oldalán a Boldog XI. Ince pápa utca és a Szentháromság tér között, valamint a hotel előtti parkolóban, a Gimnázium utca mindkét oldalán a Hunyadi János út és a hotel gazdasági bejárata között, a Verseny utca mindkét oldalán a Dózsa György út és a Thököly út között, a Dózsa György út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Thököly út között, a Dózsa György út, Kerepesi út és az Ifjúság útja kereszteződésében található murvás parkoló területén, a Kerepesi út páratlan oldali szervízútján az Asztalos Sándor utca és Dózsa György út között, az Asztalos Sándor út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Salgótarjáni utca között, az Ifjúság útja mindkét oldalán, a Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sport Aréna mélygarázshoz vezető szervizút – Hotel oldalában – és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen, a Stefánia út mindkét oldalán, valamint a szervizúton a Hungária körút és a Thököly út között, a Szabó József köz mindkét oldalán, a Radovic Dusán köz mindkét oldalán, a Szabó József utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között, a Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és a Istvánmezei út között, az Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között, a Jobbágy utca mindkét oldalán és a Mogyoródi úton a Hungária körút és az Utász utca közötti murvás parkolóban.
Borkóstoló lesz az Eiffel Műhelyházban
Március 31-én, kedden a BORtavasz keretében tartják a Bortársaság kiemelt éves szakmai kóstolóját, ahol több mint ötven magyar borász mutatja be új vagy frissülő évjáratait az Eiffel Műhelyházban, és ahol a gasztronómiai szereplőkkel együtt az is eldől, milyen borok kerülnek fel az éttermek következő itallapjaira. Az eseményt korábban zárt szakmai találkozóként rendezték meg, idén azonban először a nagyközönség előtt is megnyílik. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.
Ingyenes kiállításmegnyitó lesz a Magyar Zene Házában
Március 31-én az Analóg ikonok – Freddie Mercury és kortársai kiállításmegnyitóján vehet részt bárki a Magyar Zene Házában, 18 órás kezdettel. Denis O’Regan (1953–), brit fotográfusnak, a punk- és rockmozgalom egyik meghatározó alakjának nyílik önálló kiállítása, ahol maga a művész ott lesz. Olyan képeket láthat a nagyközönség, amik bepillantást engednek a sztárok hétköznapjaiba, a művészek személyes tereibe, vagy a backstage intim pillanataiba. Az eseményről itt lehet többet megtudni.
