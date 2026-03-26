Törölközőkből készített kötéllel, az ablakon át próbált menekülni a rendőrök elől a csepeli drogdíler

Egy testvérpár kezén kattant a bilincs, akik 2025 eleje óta terjesztettek kristályt a XXI. kerületben. A csepeli drogdíler páros egyik tagja igazán érdekes módot választott a rendőrök elől való meneküléshez: egy törölközőkből eszkábált kötélen próbált meglógni.

Testvérek árulták együtt a drogot

Fotó: BRFK/ police.hu

Nemcsak a testvéri kötelék, a közös drogbiznisz is összekötötte őket, információk szerint 2025. március végétől kristályt terjesztettek XXI. kerületi lakóhelyük környékén. Adagonként 10 ezer forintért árulták a kábítószert – közölte a Police.hu.

A BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai március 19-én csepeli lakóhelyén ütöttek rajta a fiatalabb férfin. A 40 éves M. Szabolcsot kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki. A csepeli lakásban a kutatás során a nyomozók lefoglaltak összesen bruttó 71,9 gramm droggyanús tablettát, az előzetes adatok szerint ecstasyt, bruttó 33 gramm növényi anyagot, az előzetes adatok szerint marihuánát, valamint bruttó 60 gramm fehér port, melynek fajtáját szakértők állapítják meg.

A tabletták feketepiaci értéke körülbelül 288 000, míg a nagyjából 33 adag marihuánáé 132 000 forint.

M. Szabolcs a rajtaütéskor második emeleti lakása ablakából egy törölközőkből rögtönzött kötélen próbált leereszkedni és elmenekülni a rendőrök elől, de hiába. Elfogták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A lefoglalt anyagokat szakértők vizsgálják. Bátyját, a 42 éves M. Szilárdot még 2025. szeptember 29-én fogták el a rendőrök. A csepeli nyomozók őt is kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe is vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A kristály néven árult, kábító hatású anyag különösen veszélyes, hiszen soha nem lehet tudni, hogy pontosan mi van benne, és mennyire hígították! Használata hallucinációkhoz, agresszióhoz, paranoia kialakulásához vezethet. Olyan, mint az orosz rulett: akár egyetlen adag is végzetes lehet – rohamot, kómát, akár szívmegállást is okozhat.

A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!