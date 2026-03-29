Nyitrai Zsolt: védjük meg a magyar sportot!

A sportpetíció aláírására buzdít a miniszterelnök főtanácsadója.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.29. 10:05
Módosítva: 2026.03.29. 10:06
Fontos dologra hívja fel a figyelmet Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán. A miniszterelnök főtanácsadója arról beszélt, hogy a Tisza Párt terve a magyar sportot fenyegeti.

Nyitrai Zsolt a sportpetíció aláírására buzdít főtanácsadója. (Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt)

Védjük meg a magyar sportot!

– írja Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán. „A Tisza Párt gazdasági vezetője világossá tette, hogy változtatni akar a magyar sport támogatásán. Úgy fogalmazott, hogy túl sok pénzt fordít Magyarország a sportra. Azonban mindannyian tudjuk, hogy ma Magyarországon soha ennyi lehetőség nem állt még a fiatalok előtt – modern létesítmények, mindennapos testnevelés, elérhető sportolás.”

Majd így folytatja: „A sporttámogatási rendszer megszüntetése súlyos következményekkel jár:

  • sportegyesületek ezrei kerülnek veszélybe, gyerekek és fiatalok maradnak edzési lehetőség nélkül, a szülők terhei jelentősen megnőnek,
  • sportlétesítmények zárnának be,
  • és egész sportközösségek szűnnének meg.
    A sport ma már nem kiváltság. A sport a mindennapjaink része. A TAO-támogatásoknak köszönhetően tömegek kezdtek sportolni, a rendszer a családok válláról is terhet vesz le, valamint Magyarország sportnemzetből sportoló nemzetté vált.”

Mindezek után a miniszterelnök főtanácsadója kijelenti. „Most ki kell állnunk közösen azért, hogy a sport továbbra is stratégiai ágazat maradjon! Mutassuk meg, hogy büszkék vagyunk sportolóinkra és eredményeinkre! Csatlakozz te is, és támogasd aláírásoddal a magyar sportot: www.nemzetisport.hu/sportpeticio

Végül így zárja bejegyzését Nyitrai Zsolt: „Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!”

Nézd meg a videót, rengeteg sportoló, sportember megszólal a fontos ügy kapcsán!

 

