Áll a bál: beteggel és mentőápolóval együtt loptak el egy mentőautót

Óriási rendőrségi akció indult. Elképesztő dolgok derültek ki a férfiról, aki elkötötte a mentőautót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.27. 15:30
rendőrség mentő lopás

Sokkoló történet látott napvilágot: a brit Royal Stoke Egyetemi Kórház elől beteggel és ápolóval együtt loptak el egy mentőautót. A jármű megtalálása érdekében óriási rendőrségi akció indult: keresték rendőrségi helikopterrel, keresőkutyákkal és több szolgálati járművel, járőrrel is. Mint kiderült, a tettes egy 31 éves férfi volt, aki most emberrablás, autólopás, ittas vezetés és egyéb kihágások vádjával kell, hogy szembenézzen. 

Kórház elől, beteggel együtt loptak mentőautót.
Őrület: kórház elől, beteggel együtt loptak mentőautót (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Kórház elől loptak mentőautót

A vádlottat jelenleg is őrizetben tartják. Úgy tudni, a mentőautóban nem volt benne az indítókulcs a március 25-én, szerda este történt lopáskor. Az elkövetőt végül egy autósüldözést követően egy benzinkútnál fogták. Próbált elmenekülni, de esélye sem volt a rendőrökkel szemben.

Azért riasztottak minket, mert egy férfi fogta magát, beült egy kórház előtt parkoló mentőautó volánja mögé és elvezetett onnan. A járműben egy mentős, a beteg és egy másik személy tartózkodott a lopáskor. A történtek során senki nem sérült meg

– közölte a Stafforshire-i Rendőrkapitányság szóvivője kiemelve, az eset kapcsán szemtanúkat keresnek, írja a Mirror.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu