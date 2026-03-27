Áll a bál: beteggel és mentőápolóval együtt loptak el egy mentőautót
Óriási rendőrségi akció indult. Elképesztő dolgok derültek ki a férfiról, aki elkötötte a mentőautót.
Sokkoló történet látott napvilágot: a brit Royal Stoke Egyetemi Kórház elől beteggel és ápolóval együtt loptak el egy mentőautót. A jármű megtalálása érdekében óriási rendőrségi akció indult: keresték rendőrségi helikopterrel, keresőkutyákkal és több szolgálati járművel, járőrrel is. Mint kiderült, a tettes egy 31 éves férfi volt, aki most emberrablás, autólopás, ittas vezetés és egyéb kihágások vádjával kell, hogy szembenézzen.
Kórház elől loptak mentőautót
A vádlottat jelenleg is őrizetben tartják. Úgy tudni, a mentőautóban nem volt benne az indítókulcs a március 25-én, szerda este történt lopáskor. Az elkövetőt végül egy autósüldözést követően egy benzinkútnál fogták. Próbált elmenekülni, de esélye sem volt a rendőrökkel szemben.
Azért riasztottak minket, mert egy férfi fogta magát, beült egy kórház előtt parkoló mentőautó volánja mögé és elvezetett onnan. A járműben egy mentős, a beteg és egy másik személy tartózkodott a lopáskor. A történtek során senki nem sérült meg
– közölte a Stafforshire-i Rendőrkapitányság szóvivője kiemelve, az eset kapcsán szemtanúkat keresnek, írja a Mirror.
