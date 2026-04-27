Győrfi Pál megszólalt a szörnyű újpesti balesetről: Rohant a mentő, de balesetezett
Beteghez sietett a mentő, amikor ütközött.
Mentőautó ütközött össze egy személyautóval hétfő délután Újpesten, az Elem utcában - tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-t.
Győrfi Pál elmondta:
a mentő megkülönböztető jelzést használva egy beteghez tartott, amikor összeütközött az autóval. Az autóban ülő nőt - aki a vállát fájlalta - és a mentőautó két fős személyzetét kivizsgálásra kórházba szállították.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre