Mentésirányító segítségével, otthon született meg a kis Linett

Felgyorsultak az események. A mentésirányítás segítette a családot a kislány érkezéséig.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.26. 20:10
A mentésirányítás segítségével született meg egy kislány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, közölte hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A mentésirányítás segítségével jött világra a kislány
Fotó: Pixel Photographers / Freepik

Egy 37 hetes kismama kérte a mentők segítségét a napokban, akinek délután kezdődtek fájásai, amelyek rövidesen sűrűsödni kezdtek, majd folyamatossá váltak otthonában

– írták a bejegyzésben. Majd hozzátették, az események hirtelen felgyorsultak.

Mentésirányító bajtársunk nagy erőket mozgósítva azonnal mentőgépkocsit, esetkocsit és koraszülöttmentőt riasztott a helyszínre, miközben igyekezett kikérdezni és megnyugtatni a rémült szülőket. Az események felgyorsultak, így bajtársunk a vonal másik végéről instruálta a bejelentőket a szükséges előkészületekre, felkészítette a családot a kicsi érkezésére, és telefonon keresztül segítette a kismamát, aki perceken belül életet adott második gyermekének. Az egészséges kislány rögtön felsírt.

A helyszínre érkező mentősök ellátták Linettet és büszke édesanyját, akiket végül stabil állapotban szállíthattak kórházba.

