Mentésirányító segítségével, otthon született meg a kis Linett

Mentésirányító bajtársunk nagy erőket mozgósítva azonnal mentőgépkocsit, esetkocsit és koraszülöttmentőt riasztott a helyszínre, miközben igyekezett kikérdezni és megnyugtatni a rémült szülőket. Az események felgyorsultak, így bajtársunk a vonal másik végéről instruálta a bejelentőket a szükséges előkészületekre, felkészítette a családot a kicsi érkezésére, és telefonon keresztül segítette a kismamát, aki perceken belül életet adott második gyermekének. Az egészséges kislány rögtön felsírt.