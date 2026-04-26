Mentésirányító segítségével, otthon született meg a kis Linett

A mentésirányítás segítségével született meg egy kislány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, közölte hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Egy 37 hetes kismama kérte a mentők segítségét a napokban, akinek délután kezdődtek fájásai, amelyek rövidesen sűrűsödni kezdtek, majd folyamatossá váltak otthonában
– írták a bejegyzésben. Majd hozzátették, az események hirtelen felgyorsultak.
Mentésirányító bajtársunk nagy erőket mozgósítva azonnal mentőgépkocsit, esetkocsit és koraszülöttmentőt riasztott a helyszínre, miközben igyekezett kikérdezni és megnyugtatni a rémült szülőket. Az események felgyorsultak, így bajtársunk a vonal másik végéről instruálta a bejelentőket a szükséges előkészületekre, felkészítette a családot a kicsi érkezésére, és telefonon keresztül segítette a kismamát, aki perceken belül életet adott második gyermekének. Az egészséges kislány rögtön felsírt.
A helyszínre érkező mentősök ellátták Linettet és büszke édesanyját, akiket végül stabil állapotban szállíthattak kórházba.
