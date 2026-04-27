„Ezennel megindítottuk a szezont” – Sáfrány Emese tűzpiros bikiniben csobbant

Bár még odébb van a nyár, az elmúlt napokban meseszép oldalát mutatta a tavasz. Sokan kihasználták a jó időt és kimozdultak a szabadba. Közéjük tartozott Sáfrány Emese is, aki kisfiával strandolt egy nagyot – az Instagram-oldalán közzétett felvételek alapján.

Sáfrány Emese már tavasszal pancsolt a medencében (Fotó: Havran Zoltán (HZ)

Sáfrány Emese tűzpiros bikiniben vadította a pasikat

Ezrek lájkolták az Ázsia Expressz 5. évadának győztesét (Sáfrány Emese barátnőjével, Béres Anett-tel nyerte meg a műsort), aki kisfiával adta át magát a lubickolás örömének.

Ezennel megindítottuk a szezont. Végre csodás idő van.

– írta Emese a közösségi oldalán. Több sem kellett a rajongóknak, elképesztő hozzászólásokban dicsérték kedvencüket.

Szavak nincsenek rád kedves Emese, a szépséged leírhatatlan! Amellett, hogy szép és ügyes vagy, még anyának is szuper! Szép napot és jó pancsolást kívánok nektek!

– írta egy kommentelő.

Ugranék egy bombát a Bombázó mellé!

– álmodozott más.

