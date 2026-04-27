Újra együtt a Házasság első látásra őrületes párja! Itt látták meg őket

Sanya és Rita kapcsolata tényleg az egyik legviharosabb volt a Házasság első látásra párok közül. Nem az a lassan egymásba szeretünk történet volt – inkább az, amit a nézők egyszerre néznek döbbenten és reménykedve, mégis valahol sejthető volt, hogy nem jutnak majd dűlőre egymással.

Sanya és Rita kapcsolata a műsorban nem úgy alakult, ahogy eltervezték (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Sanya és Rita hosszú huzavona után 180 fokos fordulatot vettek

A Házasság első látásra 2025-ös évada bőven tartogatott meglepetéseket a nézők számára, így volt ez Fűzfa Rita és Varga Sanya esetében is. Bár az ő kapcsolatuk már az indulásnál sem állt stabil lábakon, voltak azért pillanatok, amikor úgy tűnt, mégiscsak lehet közös jövőjük. Rita energikus, domináns jelenléte rögtön kontrasztba került Sanya visszafogottabb, nehezebben megnyíló stílusával, arról nem is beszélve, hogy az újdonsült férj már az esküvő napján szavakba öntötte nemtetszését azzal kapcsolatban, hogy bizony fiatalabb feleséget képzelt magának. Bár Rita lendületes életstílusa is egy fiatalabb férfit kívánt volna, ő mégis nyitott volt arra, hogy esélyt adjon a kapcsolatnak, még úgyis, hogy ők a műsor előtt is találkoztak már egyszer, ahol Rita elutasította a férfit.

Mindketten másra számítottunk, de én alapvetően egy nagyon laza, nyitott személyiség vagyok, mindenem a hülyéskedés, a humor, a jókedv és a másik felemben is ezt keresem. Ezt az énemet viszont nem igazán tudtam sajnos megmutatni mellette, mert teljesen elzárkózott előlem.

– vallotta Rita korábban a Borsnak.

A műsor során Sanya sokszor jelezte Ritának, hogy nem elég nőies, nem elég sportos és ez nem esett jól feleségének. Éppen ezért volt döbbenetes fordulat, amikor a döntés pillanatában Sanya mégis igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy szeretné-e folytatni a házasságot Ritával, Rita azonban nemleges válasszal lépett ki a frigyből, bár Sanya döntése őt is jócskán meglepte.

Sejtelmes videóval borzolják a kedélyeket

Házasság első látásra Rita a minap alaposan meglepte a rajongókat. Közösségi oldalára ugyanis egy Sanyával közös videót töltött fel, amelyen jól látszik, hogy az egykori házastársak egy szórakozóhelyen, vagy táncos klubban futottak össze.

Nem minden történet végződik szerelemmel - de a legjobbak barátsággal folytatódnak

– írta a videó alá. Rita és Sanya tehát azóta is jóban vannak, haragnak és feszültségnek nyoma sincs, és bár nem alkotnak egy párt, láthatóan jól érezték magukat egymás társaságában.