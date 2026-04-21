Karácsony Gergely szerint a rezsicsökkentés miatt vannak csőtörések Budapesten

Durva csőtörés bénította meg a XIII. kerületet hétfőn. Karácsony Gergely is megszólalt az ügy kapcsán, elképesztő összefüggéseket vizionált.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.21. 11:49
Hétfőn a Róbert Károly körút 40. szám előtt mintegy 200 négyzetméteren beszakadt az úttest , miután a víz kimosta az aszfalt alatti rétegeket. A helyszínen azonnal megjelentek a szakemberek, a hiba elhárítása egész napos munkát igényel, a vízszolgáltatás csak estére állhat helyre. Az eset kapcsán megszólalt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is.

Karácsony Gergely keresett most is egy felelőst Fotó: metropol

A főpolgármester rögtön talált egy olyan okot, ami nem hozza köthető. Megszoktuk tőle, hogy minden és mindenki hibás, csak ő nem. Most konkrétan a rezsicsökkentést okolta, szerinte a rezsicsökkentés miatt van gyakran csőttörés Budapesten. 

Karácsony Gergely megállapítása nem kicsit nyakaterkert

Az átgondolatlan rezsicsökkentés az oka, hogy ismét komoly csőtörés van Budapesten – írja Karácsony Gergely a Facebookon.

Érvelése szerint a Fővárosi Vízművek forráshiánnyal küzd, több mint 30 milliárd forint hiányzik, miközben az árakat befagyasztották, a költségek pedig emelkednek. Csakhogy ez az összefüggés  meglehetősen erőltetett.

Mint azt a Metropol megírta, több köbméternyi víz ömlött az aszfaltra hétfőn hajnalban. A víz óriási súlya miatt az út egy 200 négyzetméteres területen beszakadt. A hatalmas csőtörés megbénította a forgalmat Angyalföldön, miközben több tucat család maradt víz nélkül. A csőből órákon keresztül ömlött a víz, csak nyolc óra előtt tudták elzárni a sérült vezetéket. Vagyis akkora tudták megállítani a víz ömlését. Addigra persze több köbméter víz áradt ki,  órákon keresztül áztatva az utat.

 

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
