„Mindig mosolygott és beragyogta a szobát” – Még csak most kezdődött az élete, a baleset tragikusan hamar elragadta őt szüleitől

Hatalmas űrt hagyott maga után. Szülei gyászolják a fiatal lányt, aki egy balesetben vesztette életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 17:00
Szívszorító módon búcsúztak annak a 17 éves lánynak a szülei, aki egy balesetben vesztette életét. A Sutton Scarsdale-ben történt tragédiában elhunyt fiatal szülei életvidámnak és élettel telinek írták le lányukat.

Baleset miatt vesztették el fiatal lányukat – Teljesen összetörtek a szülők
Fotó: Unsplash.com/Képünk illusztráció

Egy életvidám 17 éves lány vesztette életét a borzalmas balesetben

A rendőrség tájékoztatása szerint a Summer néven azonosított lány utasa volt az érintett járműnek, ami vasárnap este 11 óra körül letért az útról, majd egy fának ütközött a derbyshire-i Sutton Scarsdale-ben. A lány a helyszínen meghalt. A 19 éves sofőrt korábban letartóztatták veszélyes vezetés miatti halálokozás és súlyos sérülés okozásának gyanújával.

Summer édesanyja megrendítő szavakkal búcsúzott lányától:

Summer egy nyitott, életvidám lány volt, tele energiával... Mindig sokat beszélt és imádott a figyelem középpontjában lenni. Céltudatos volt, pontosan tudta, mit szeretne az életben.

Elmondta, hogy lánya nemrég kezdett el dolgozni a McDonald’snál, amit nagyon várt, emellett főiskolára járt, ahol építőipari tanulmányokat folytatott. Kedvence az asztalosmunka volt, és később a mostohaapjával, Juliannal szeretett volna dolgozni.

Nagyon játékos, vicces személyiség volt. Szerette a piercingeket és alig várta, hogy 18 évesen tetoválást csináltasson. Szeretett enni, barátokkal lenni és mindig gondoskodott az állatairól.

Különösen szerette három lovát, amit édesanyjával, Beckie-vel közösen gondozott, és rajongott a kutyáiért is.

Nagyon családcentrikus volt, imádta a kishúgait, Bonnie-t és Bellát. Rendkívül szeretett lánya, testvére, unokahúga és unokatestvére volt. Egyszerűen élvezte az életet, ahogy egy 17 évesnek kell.

Édesapja is megható szavakkal emlékezett rá:

Mindig mosolygott és beragyogta a szobát.

Elmondta, hogy gyerekként szeretett sütni-főzni, YouTube-videókat csinálni és focimeccsekre járni. A szülők teljesen összetörtek és úgy gondolják, semmi sem pótolhatja a Summer által hagyott űrt.

(via Mirror)

