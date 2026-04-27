Tarot-jóslat: óriási pénzeső hullik az egyik jegyre, míg a másiknak a poklot kell megjárnia a héten

Mindenki a „Sweet Escape-re”, azaz az édes menekülésre vágyik a héten. A kollektív energiákat a Kelyhek Nyolcasa uralja, ami egyértelmű üzenet: elegünk van a tömegből, a zajból és a felesleges körökből. Vissza akarunk vonulni, és ezzel nincs is semmi baj. A hét közepén, május elsején érkező Skorpió telihold csak rátesz egy lapáttal erre az érzésre: lesznek, akik addigra hergelik bele magukat a világfájdalomba, mások pedig pont akkor látják meg az alkalmat, hogy végleg kisétáljanak egy mérgező helyzetből. A tarot jóslata szerint ez az időszak a nagy felismeréseké, ahol a csillagok és a lapok együttállása kényszerít ki belőlünk olyan döntéseket, amiket eddig halogattunk.

Véget ér a bizonytalanság: ezt üzeni a tarot az egyes csillagjegyeknek

Kos

Érdekes kombináció: a belső békét most pont egy konfliktus hozza el neked. Rájössz végre, hogy nem kell mindenkinek megfelelned. Sosem volt olyan pillanat, amikor ne lett volna a zsákodban a győzelem. Higgy magadban, menni fog!

Bika

Menekülsz az elkerülhetetlen elől, de a Halál lapja fordított helyzetben azt jelzi: a változást nem tudod megúszni. Május 2-án, amikor a Merkúr a jegyedbe lép, végre be kell ismerned magadnak is, mi elől futsz valójában.

Ikrek

Készítsd a pénztárcád! Az Érmék Ásza bőséget és régóta várt bevételeket jósol. Május elseje lesz a te napod, a telihold segít, hogy bezáruljon a kör, és egy sikeres, új fejezet kezdődjön az életedben.

Rák

Hirtelen mindent tudni akarsz. Ez a kíváncsiság új ötletekhez vezet, amikkel fenekestül felforgathatod a megszokott ügymenetet. De válogasd meg, kivel állsz szóba! Ahogy Drake mondaná: „No new friends”, azaz ne keress új barátokat, maradj a bizalmi körnél!

Oroszlán

Most nem fogod vissza magad, és ez talán ijesztő lesz a környezetednek. Eleged van abból, hogy elnyomd magadban a tüzet, csak mert mások kényelmetlenül érzik magukat tőle. Aki nem bírja a hőt, menjen ki a konyhából!

Szűz

A kétségek miatt majdnem lemaradtál egy új lehetőségről, de ne aggódj: ami neked van elrendelve, az nem fog elkerülni. Április 28-án az angyali számok energiája segít visszatalálni a helyes útra.