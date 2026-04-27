Tarot-jóslat: óriási pénzeső hullik az egyik jegyre, míg a másiknak a poklot kell megjárnia a héten
Vége a tavaszi zsongásnak, most mindenki befelé fordulna: a hét elején ránk tör az érzés, hogy legszívesebben bezárkóznánk a négy fal közé. De vigyázat, a tarot szerint ez nem lustaság, hanem a nagy újjászületés előszobája! Mutatjuk, neked mit tartogatnak a lapok április 27. és május 3. között.
Mindenki a „Sweet Escape-re”, azaz az édes menekülésre vágyik a héten. A kollektív energiákat a Kelyhek Nyolcasa uralja, ami egyértelmű üzenet: elegünk van a tömegből, a zajból és a felesleges körökből. Vissza akarunk vonulni, és ezzel nincs is semmi baj. A hét közepén, május elsején érkező Skorpió telihold csak rátesz egy lapáttal erre az érzésre: lesznek, akik addigra hergelik bele magukat a világfájdalomba, mások pedig pont akkor látják meg az alkalmat, hogy végleg kisétáljanak egy mérgező helyzetből. A tarot jóslata szerint ez az időszak a nagy felismeréseké, ahol a csillagok és a lapok együttállása kényszerít ki belőlünk olyan döntéseket, amiket eddig halogattunk.
Véget ér a bizonytalanság: ezt üzeni a tarot az egyes csillagjegyeknek
Kos
Érdekes kombináció: a belső békét most pont egy konfliktus hozza el neked. Rájössz végre, hogy nem kell mindenkinek megfelelned. Sosem volt olyan pillanat, amikor ne lett volna a zsákodban a győzelem. Higgy magadban, menni fog!
Bika
Menekülsz az elkerülhetetlen elől, de a Halál lapja fordított helyzetben azt jelzi: a változást nem tudod megúszni. Május 2-án, amikor a Merkúr a jegyedbe lép, végre be kell ismerned magadnak is, mi elől futsz valójában.
Ikrek
Készítsd a pénztárcád! Az Érmék Ásza bőséget és régóta várt bevételeket jósol. Május elseje lesz a te napod, a telihold segít, hogy bezáruljon a kör, és egy sikeres, új fejezet kezdődjön az életedben.
Rák
Hirtelen mindent tudni akarsz. Ez a kíváncsiság új ötletekhez vezet, amikkel fenekestül felforgathatod a megszokott ügymenetet. De válogasd meg, kivel állsz szóba! Ahogy Drake mondaná: „No new friends”, azaz ne keress új barátokat, maradj a bizalmi körnél!
Oroszlán
Most nem fogod vissza magad, és ez talán ijesztő lesz a környezetednek. Eleged van abból, hogy elnyomd magadban a tüzet, csak mert mások kényelmetlenül érzik magukat tőle. Aki nem bírja a hőt, menjen ki a konyhából!
Szűz
A kétségek miatt majdnem lemaradtál egy új lehetőségről, de ne aggódj: ami neked van elrendelve, az nem fog elkerülni. Április 28-án az angyali számok energiája segít visszatalálni a helyes útra.
Mérleg
Légy büszke magadra! Egy hatalmasat léptél az ismeretlenbe, és ez a bátorság végre felszabadított a béklyóid alól. Gratulálunk, a nehezén túl vagy!
Skorpió
Csak az érdekel, ami építi a jövődet. Készen állsz befektetni – legyen szó pénzről vagy energiáról –, és ha ehhez ott kell hagynod a megszokott környezetedet, hát megteszed. Május 2-án jön el a pillanat, amikor ezt ki is mondod.
Nyilas
Szokatlanul határozatlan vagy, és ez frusztrál. Túl sok az információ, túl sok a lehetőség. Ne kapkodj, április 29-én kitisztul a kép, és újra a régi, magabiztos önmagad leszel.
Bak
Most te vagy az első. Nem akarsz bunkó lenni, de szükséged van az „énidőre”, hogy kitaláld, mit is akarsz valójában. Május elseje körül keress egy csendes sarkot, és zárd ki a világot.
Vízöntő
Lelki ébredés és bőség vár rád. Ha az utóbbi időben nehéz napjaid voltak, vedd ezt jelnek: a dolgok mostantól jobbra fordulnak. Április 28-án különösen szép energiák érkeznek az életedbe.
Halak
A Hold lapja a te kártyád, mélyülj el az intuícióidban! Ne félj, nem fogsz eltévedni az érzelmeid tengerében, sőt: pontosan ott fogsz végre magadra találni. Április 27-én figyelj az álmaidra! – írja a Your Tango.
