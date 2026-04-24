Az Oroszlán Hold hatással lesz a kapcsolatokra is: Érdemes odafigyelni, mit mondunk!
Kreatív, új energiák érkeznek egyes jegyek számára. Az Oroszlán Hold sokmindenkit megtéveszthet: most fontos igazán, hogy odafigyeljünk a részletekre!
Ma igazán tétje van annak, mit mondunk! Az Oroszlán Hold egyeseket ambíciózussá tesz, míg mások leragadnak majd egy-egy életeseménynél. Lássuk, kikre lesz legnagyobb hatással!
Most kell igazán odafigyelnünk arra, mit mondunk és kinek - Az Oroszlán Hold nagy hatással lesz ránk
Kos
A péntek szenvedélyes energiákat hoz: lehet, hogy kicsit birtoklóbb, mint általában, de nem baj, ha ezt kedvesen kommunikálja. A Vénusz az Ikrekbe lép a mai napon, és felerősíti a vágyát az ismerkedésre, sőt a változatosságra is. Még az sem kizárt, hogy több vasat tart majd a tűzben.
Bika
Az uralkodó bolygója, a Vénusz és a Hold szextilje csak este lesz pontos, de az egész napját bearanyozza. Nemcsak szerencséje lehet valamiben, hanem egy nagyon támogató gesztust is kaphat valakitől. A bőség energiáit is jelzi ez a fényszög.
Ikrek
A Vénusz belép ma a jegyébe, ettől ön lehet a nap csábítója! Vonzó, könnyed, de hajlamos lehet párhuzamos kapcsolatokra is. Az Oroszlán Hold közben nagyon is határozottá teszi, érdemes tudatosítania magában, mit vagy kit akar valójában.
Rák
A Hold, az uralkodó bolygója pénteken az Oroszlánban jár, ettől most sokkal határozottabb és szenvedélyesebb, és hirtelen hozhat döntéseket. A Vénusz az Ikrekben titkos vágyakat hozhat felszínre. Párkapcsolati ügyekben maradjon megfontolt!
Oroszlán
A Hold az ön jegyében jár egész nap, a Vénusz belép az Ikrekbe. Ennek vannak pozitív és negatív hozadékai is... Párkapcsolatban jöhetnek fel féltékenységi vagy birtoklási témák, és az égi folyamatok most nem hagyják, hogy semleges maradjon.
Szűz
Pénteken a kommunikáció gyakran feszültebb, kiélezettebb lehet, és néha talán túl sokat elemez. Ugyanakkor az Oroszlán Hold segít, hogy mélyebben kapcsolódjon. A Vénusz jegyváltása pedig a karrierjébe hozhat kellemes flörtöt vagy egy munkahelyi románc lehetőségét.
Mérleg
Pénteken erőteljesebben érezheti, hogy többre vágyik, mint egy felszínes kapcsolat. Az Oroszlán Hold birtoklóbb hangulatba hozhatja. Az Ikrek jegyébe lépő Vénusz viszont kalandvágyat ébreszt: ismerkedés, flört, távoli kapcsolatok most nagyon vonzóak lehetnek.
Skorpió
Pénteken a Hold egész nap a tűz elemű Oroszlánban van, emiatt hajlamos lehet leragadni egy-egy olyan helyzetnél, ami érzelmileg megérinti, és nagyon felfokozottan reagálhat mindenre. A Vénusz most felerősíti a szexualitást és a titkos vágyakat is. Ne kapkodjon a döntésekkel.
Nyilas
Az Oroszlán Hold most nagyon ambíciózussá teszi, ha valamit kitűz maga elé, azért tűzön-vízen át kész lehet harcolni. Remélhetőleg nem hoz semmilyen konfliktust ez a nap, mert hevesen reagálhat mindenre. Ugyanakkor a Vénusz a kapcsolatait mozgatja meg: lehet, hogy egyszerre több ember is felkelti az érdeklődését.
Bak
A mai nap erős vágyakat ébreszthet önben, de kicsit bizalmatlanabbul reagálhat. Az Oroszlán Hold hozhat féltékenységi jeleneteket, főleg, ha valaki „túl barátságos”. A Vénusz munkahelyi flörtöket ígér, vagy kreatív projektet valakivel.
Vízöntő
Az Oroszlán jegyében van a Hold, azaz szemben áll önnel, ami rávilágíthat a kapcsolati feszültségekre. Ne hagyja, hogy az érzelmi viharok elragadják! A Vénusz az Ikrek jegyébe lép, emiatt egy kicsit érzékenyebb lehet arra, hogy ki mennyit tesz bele egy kapcsolatba.
Halak
Pénteken tétje lehet annak, mit mond és hogyan! A Hold feszültebb helyzetet teremthet a főnökével vagy akár otthon, a párkapcsolatában is. A Vénusz viszont segít a romantikus kapcsolatokban, és nem kizárt, hogy egyszerre többen is versenyeznek a figyelméért.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre