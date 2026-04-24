Az Oroszlán Hold hatással lesz a kapcsolatokra is: Érdemes odafigyelni, mit mondunk!

Ma igazán tétje van annak, mit mondunk! Az Oroszlán Hold egyeseket ambíciózussá tesz, míg mások leragadnak majd egy-egy életeseménynél. Lássuk, kikre lesz legnagyobb hatással!

Most kell igazán odafigyelnünk arra, mit mondunk és kinek - Az Oroszlán Hold nagy hatással lesz ránk

Kos

A péntek szenvedélyes energiákat hoz: lehet, hogy kicsit birtoklóbb, mint általában, de nem baj, ha ezt kedvesen kommunikálja. A Vénusz az Ikrekbe lép a mai napon, és felerősíti a vágyát az ismerkedésre, sőt a változatosságra is. Még az sem kizárt, hogy több vasat tart majd a tűzben.

Bika

Az uralkodó bolygója, a Vénusz és a Hold szextilje csak este lesz pontos, de az egész napját bearanyozza. Nemcsak szerencséje lehet valamiben, hanem egy nagyon támogató gesztust is kaphat valakitől. A bőség energiáit is jelzi ez a fényszög.

Ikrek

A Vénusz belép ma a jegyébe, ettől ön lehet a nap csábítója! Vonzó, könnyed, de hajlamos lehet párhuzamos kapcsolatokra is. Az Oroszlán Hold közben nagyon is határozottá teszi, érdemes tudatosítania magában, mit vagy kit akar valójában.

Rák

A Hold, az uralkodó bolygója pénteken az Oroszlánban jár, ettől most sokkal határozottabb és szenvedélyesebb, és hirtelen hozhat döntéseket. A Vénusz az Ikrekben titkos vágyakat hozhat felszínre. Párkapcsolati ügyekben maradjon megfontolt!

Oroszlán

A Hold az ön jegyében jár egész nap, a Vénusz belép az Ikrekbe. Ennek vannak pozitív és negatív hozadékai is... Párkapcsolatban jöhetnek fel féltékenységi vagy birtoklási témák, és az égi folyamatok most nem hagyják, hogy semleges maradjon.

Szűz

Pénteken a kommunikáció gyakran feszültebb, kiélezettebb lehet, és néha talán túl sokat elemez. Ugyanakkor az Oroszlán Hold segít, hogy mélyebben kapcsolódjon. A Vénusz jegyváltása pedig a karrierjébe hozhat kellemes flörtöt vagy egy munkahelyi románc lehetőségét.

Mérleg

Pénteken erőteljesebben érezheti, hogy többre vágyik, mint egy felszínes kapcsolat. Az Oroszlán Hold birtoklóbb hangulatba hozhatja. Az Ikrek jegyébe lépő Vénusz viszont kalandvágyat ébreszt: ismerkedés, flört, távoli kapcsolatok most nagyon vonzóak lehetnek.