A Bak életében felbukkanhat egy befolyásos személy, a Halakat váratlan kísértés teszi próbára
Megbolygatják a csütörtököt a csillagok. Mutatjuk a mai napi horoszkópot!
2026. április 23.-án, a napi horoszkóp szerint, több csillagjegy is váratlan szerencsére számíthat. A Hold együttállásai azonban próbára teszik néhány állatövi jegy türelmét és önuralmát. Annyi bizonyos, hogy ma senki sem szeretne a Kos helyében lenni.
Napi horoszkóp
Kos
Csütörtökön sok türelemre lehet szüksége olyan emberekkel, akik ön szerint túlzottan sértődékenyek vagy ingerlékenyek. Próbáljon meg egy kicsit empatikusabban viszonyulni hozzájuk. Önnek jót tesz, ha kevesebbet stresszel.
Bika
Az uralkodó bolygója, a Vénusz és a Hold szextil fényszöge ugyan csak este pontosodik be, de már egész nap érezteti pozitív hatását. Nemcsak szerencséje lehet valamiben, hanem egy támogató gesztust is kaphat valakitől. A bőség energiái is megjelennek.
Ikrek
Ma sokat beszél, kommunikál, mert a Jupiter önt is túlzásokra hajlamosítja. Van egy nagyon bizonytalan ügy a környezetében. Ma fontos mérföldkő jöhet el ezzel kapcsolatban, bár a végkifejlet még bizonytalan. Legyen türelmes, megéri kivárni!
Rák
A Hold a Jupiterrel együttállásban van, ami rendkívüli erőt adhat önnek. Most úgy érezheti, hogy bármit képes megvalósítani, amit csak szeretne. Különösen a magánéletében kedvező ez az időszak, így ha már egy ideje gondolkodik egy lépésen, most érdemes kezdeményeznie.
Oroszlán
A Hold és a Vénusz kedvező fényszöge nagyon inspiráló hatással van önre. Tele lehet új ötletekkel és tervekkel. Ugyanakkor érdemes a fontos döntéseket holnapra halasztania, amikor tisztábban lát, mert a Jupiter együttállása ma túlzásokra hajlamosítja.
Szűz
Csütörtökön a Jupiter fényszöge azt mutatja, hogy szerencsés időszakban van, és ezt ön is érezheti. Most különösen átélheti, mennyi mindenért lehet hálás. Sokszor apró dolgok ezek, mégis igazán fontosak. Arra azonban figyeljen, hogy ön is hajlamos lehet a túlzásokra, indulati problémákra.
Mérleg
Csütörtökön könnyen elsodorhatják az érzelmek, és talán ön sem érti pontosan ennek okát. Ez az érzelmi hullámzás a környezetét is meglepheti, hiszen kiszámíthatatlanul reagálhat. Érdemes tudatosan törekednie az egyensúly megőrzésére.
Skorpió
Csütörtökön világossá válhat az ön számára, hogy az ön körül zajló események hamarosan pozitív fordulatot vesznek. Egy hír vagy történés ezt meg is erősítheti. Most végre derűsebben látja a világot, és pénzügyi, valamint családi téren is kedvező alakulás várható.
Nyilas
A Jupiter, mint uralkodó bolygója, ma kedvező fordulatot jelez egy fontos ügyben. Arra figyeljen, hogy ne váljon túl merevvé! A Bika Vénusz ugyanis hajlamosítja a makacsságra és a berögzült elképzelésekre.
Bak
A Jupiter egy jóindulatú, befolyásos személyt jelezhet, aki támogatja önt céljai elérésében. Fontos, hogy bizakodó hozzáállással álljon mindenhez. Az optimizmus mindig hasznos, de most különösen sokat számít.
Vízöntő
Ma tudatosulhat önben, mennyi mindenért lehet hálás. Ha képes megnyitni a szívét és erősíteni a bizalmat önmagában, akkor sok pozitív élmény érheti. A hozzáállása kulcsfontosságú: ha nyitott és mosolygós, mágnesként vonzza a kedvező eseményeket.
Halak
A Hold–Jupiter együttállás önnek is kedvező fordulatokat hozhat, hiszen a Jupiter az egyik uralkodó bolygója. Nemcsak szerencsét jelez, hanem az esti Vénusz-fényszög miatt egy flört vagy kísértés is megjelenhet. Érdemes észben tartania: a hűség döntés kérdése.
Hírlevél-feliratkozás
