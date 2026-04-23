A Bak életében felbukkanhat egy befolyásos személy, a Halakat váratlan kísértés teszi próbára

2026. április 23.-án, a napi horoszkóp szerint, több csillagjegy is váratlan szerencsére számíthat. A Hold együttállásai azonban próbára teszik néhány állatövi jegy türelmét és önuralmát. Annyi bizonyos, hogy ma senki sem szeretne a Kos helyében lenni.

Napi horoszkóp

Kos

Csütörtökön sok türelemre lehet szüksége olyan emberekkel, akik ön szerint túlzottan sértődékenyek vagy ingerlékenyek. Próbáljon meg egy kicsit empatikusabban viszonyulni hozzájuk. Önnek jót tesz, ha kevesebbet stresszel.

Bika

Az uralkodó bolygója, a Vénusz és a Hold szextil fényszöge ugyan csak este pontosodik be, de már egész nap érezteti pozitív hatását. Nemcsak szerencséje lehet valamiben, hanem egy támogató gesztust is kaphat valakitől. A bőség energiái is megjelennek.

Ikrek

Ma sokat beszél, kommunikál, mert a Jupiter önt is túlzásokra hajlamosítja. Van egy nagyon bizonytalan ügy a környezetében. Ma fontos mérföldkő jöhet el ezzel kapcsolatban, bár a végkifejlet még bizonytalan. Legyen türelmes, megéri kivárni!

Rák

A Hold a Jupiterrel együttállásban van, ami rendkívüli erőt adhat önnek. Most úgy érezheti, hogy bármit képes megvalósítani, amit csak szeretne. Különösen a magánéletében kedvező ez az időszak, így ha már egy ideje gondolkodik egy lépésen, most érdemes kezdeményeznie.

Oroszlán

A Hold és a Vénusz kedvező fényszöge nagyon inspiráló hatással van önre. Tele lehet új ötletekkel és tervekkel. Ugyanakkor érdemes a fontos döntéseket holnapra halasztania, amikor tisztábban lát, mert a Jupiter együttállása ma túlzásokra hajlamosítja.

Szűz

Csütörtökön a Jupiter fényszöge azt mutatja, hogy szerencsés időszakban van, és ezt ön is érezheti. Most különösen átélheti, mennyi mindenért lehet hálás. Sokszor apró dolgok ezek, mégis igazán fontosak. Arra azonban figyeljen, hogy ön is hajlamos lehet a túlzásokra, indulati problémákra.

Mérleg

Csütörtökön könnyen elsodorhatják az érzelmek, és talán ön sem érti pontosan ennek okát. Ez az érzelmi hullámzás a környezetét is meglepheti, hiszen kiszámíthatatlanul reagálhat. Érdemes tudatosan törekednie az egyensúly megőrzésére.