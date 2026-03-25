Hősies helytállás: járókelők mentették meg a férfi életét

A 40 év körüli férfi leparkolt a járművével, azonban nem szállt ki az autóból. A közelben tartózkodóknak feltűnt, hogy hosszabb ideje mozdulatlanul ül, ezért odamentek hozzá, hogy megnézzék, minden rendben van-e. Miután nem mutatott életjeleket, azonnal tárcsázták a segélyhívót.

Életet mentett a bejelentők bátorsága Fotó: Gé

A férfi az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a mentők kiemelkedő szakmai helytállásának köszönheti az életét. A mentésirányító a hívás során felismerte a helyzet súlyosságát, és miközben riasztotta a legközelebbi mentőegységet, telefonon keresztül segítette a jelenlévőket.

A bátor bejelentők kimentették a férfit az autóból, megvizsgálták, majd amikor nem észleltek életjeleket, megkezdték az újraélesztést. A mentők mindössze hét percen belül a helyszínre érkeztek, és átvették az életmentést, ami a helyzet korai felismerésének, az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a mentők kiemelkedő szakmai helytállásának köszönhetően végül sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért. A férfit végül stabil állapotban szállították kórházba.