Hősies helytállás: járókelők mentették meg a férfi életét

Életveszélyes helyzet alakult ki egy Győr-Moson-Sopron vármegyei pizzéria előtt, ahol egy az autójában mozdulatlanul ülő férfihoz kellett segítséget hívni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 13:10
bátorság Győr-Moson Sopron életmentés

A 40 év körüli férfi leparkolt a járművével, azonban nem szállt ki az autóból. A közelben tartózkodóknak feltűnt, hogy hosszabb ideje mozdulatlanul ül, ezért odamentek hozzá, hogy megnézzék, minden rendben van-e. Miután nem mutatott életjeleket, azonnal tárcsázták a segélyhívót.

Életet mentett a bejelentők bátorsága
Életet mentett a bejelentők bátorsága Fotó: Gé

A férfi az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a mentők kiemelkedő szakmai helytállásának köszönheti az életét. A mentésirányító a hívás során felismerte a helyzet súlyosságát, és miközben riasztotta a legközelebbi mentőegységet, telefonon keresztül segítette a jelenlévőket. 

A bátor bejelentők kimentették a férfit az autóból, megvizsgálták, majd amikor nem észleltek életjeleket, megkezdték az újraélesztést. A mentők mindössze hét percen belül a helyszínre érkeztek, és átvették az életmentést, ami a helyzet korai felismerésének, az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a mentők kiemelkedő szakmai helytállásának köszönhetően végül sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért. A férfit végül stabil állapotban szállították kórházba.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu