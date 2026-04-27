Íme a három legszerencsétlenebb csillagjegy! Te közéjük tartozol?

Mindig is gondolkoztál rajta, miért jár rád a rúd? Egy asztrológus szerint a szerencsétlenség jellemzőbb egyes csillagjegyekre.

Létrehozva: 2026.04.27. 14:30
Elgondolkodtál már azon, miért tűnik úgy, hogy egyes emberek tele vannak lehetőségekkel és szerencsével, míg másoknak inkább kevesebb jut? Az asztrológia szerint egyes jegyek szerencsésebbek, mint mások. Íme a három legszerencsétlenebb csillagjegy egy profi asztrológus szerint!

Az asztrológus elmondta, melyik a 3 „legszerencsétlenebb” csillagjegy
Az asztrológus elmondta, melyik a 3 legszerencsétlenebb csillagjegy
Fotó: Freepik/Illusztráció

Az asztrológus elmondta, melyik a 3 legszerencsétlenebb csillagjegy

Mérleg

A Mérlegek kívülről könnyednek és bájosnak tűnhetnek, de valójában gyakran szerencsétlenek. Rachel Ruth Tate asztrológus szerint a megfelelési kényszerük gyakran ellenük dolgozik. Sokszor küzdenek döntésképtelenséggel, bizonytalansággal és azzal, hogy nem találják a saját identitásukat.

A Mérleg jelképe, a mérleg, egyensúlyhoz mindkét oldalon súlyt igényel… és ez a Mérlegekre is igaz

– mondja Tate. Hozzátette, hogy a Mérleg az egészséges kapcsolatok nélkül nehezen tudja kifejezni önmagát és értékeit. Ez gyakran eltávolítja őket másoktól, ráadásul néha túlságosan a felszínességbe ragadnak.

 

Skorpió

Érzékeny, intenzív és hangulatember – a Skorpióknak sem könnyű. Az erős Skorpió-energiával rendelkező emberek gyakran érzik ezt a feszültséget. A Hold és a Vénusz is nehezen működik a Skorpióban. Nem véletlen, hogy a skorpió, mint állat, mérgező és veszélyes.

Ennek a fix vízjegynek a mélysége könnyen megérthető… ha 6 méternél mélyebbre úszol, érzed azt a nyomást, ami alatt a Skorpió él

– mondja Tate.

 

Vízöntő

A különc, lázadó Vízöntő jegy sem a könnyű életet jelenti. A komoly és fegyelmezett Szaturnusz uralja, ami kitartást és türelmet követel. A Vízöntők gyakran érzik magukat kívülállónak. A Nap gyenge ebben a jegyben, ezért a Vízöntők gyakran a „fekete bárányok” a közösségeikben. Bár a különbözőség nem feltétlenül rossz, könnyen magányhoz vezethet.

Az az érzés, hogy nem tartozol sehova, sok Vízöntő életének része

– mondja Tate.

(via vice)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu