Íme a három legszerencsétlenebb csillagjegy! Te közéjük tartozol?
Mindig is gondolkoztál rajta, miért jár rád a rúd? Egy asztrológus szerint a szerencsétlenség jellemzőbb egyes csillagjegyekre.
Elgondolkodtál már azon, miért tűnik úgy, hogy egyes emberek tele vannak lehetőségekkel és szerencsével, míg másoknak inkább kevesebb jut? Az asztrológia szerint egyes jegyek szerencsésebbek, mint mások. Íme a három legszerencsétlenebb csillagjegy egy profi asztrológus szerint!
Az asztrológus elmondta, melyik a 3 legszerencsétlenebb csillagjegy
Mérleg
A Mérlegek kívülről könnyednek és bájosnak tűnhetnek, de valójában gyakran szerencsétlenek. Rachel Ruth Tate asztrológus szerint a megfelelési kényszerük gyakran ellenük dolgozik. Sokszor küzdenek döntésképtelenséggel, bizonytalansággal és azzal, hogy nem találják a saját identitásukat.
A Mérleg jelképe, a mérleg, egyensúlyhoz mindkét oldalon súlyt igényel… és ez a Mérlegekre is igaz
– mondja Tate. Hozzátette, hogy a Mérleg az egészséges kapcsolatok nélkül nehezen tudja kifejezni önmagát és értékeit. Ez gyakran eltávolítja őket másoktól, ráadásul néha túlságosan a felszínességbe ragadnak.
Skorpió
Érzékeny, intenzív és hangulatember – a Skorpióknak sem könnyű. Az erős Skorpió-energiával rendelkező emberek gyakran érzik ezt a feszültséget. A Hold és a Vénusz is nehezen működik a Skorpióban. Nem véletlen, hogy a skorpió, mint állat, mérgező és veszélyes.
Ennek a fix vízjegynek a mélysége könnyen megérthető… ha 6 méternél mélyebbre úszol, érzed azt a nyomást, ami alatt a Skorpió él
– mondja Tate.
Vízöntő
A különc, lázadó Vízöntő jegy sem a könnyű életet jelenti. A komoly és fegyelmezett Szaturnusz uralja, ami kitartást és türelmet követel. A Vízöntők gyakran érzik magukat kívülállónak. A Nap gyenge ebben a jegyben, ezért a Vízöntők gyakran a „fekete bárányok” a közösségeikben. Bár a különbözőség nem feltétlenül rossz, könnyen magányhoz vezethet.
Az az érzés, hogy nem tartozol sehova, sok Vízöntő életének része
– mondja Tate.
(via vice)
