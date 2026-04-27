Élet a Holdon – mellbevágó kijelentést tett a NASA

A NASA szerint 7 éven belül lehetővé válik az élet a Holdon. A szakemberek egy tervet mutattak be, mely során 2033-ra az űrhajósok véglegesen a Hold felszínén tudnának maradni.

Élet a Holdon? Áttörést érhetett el a NASA

Az amerikai űrügynökség szeretné, ha 2033-ra már valósággá válna az élet a Holdon. A terv az Artemis II. hold körüli pályára állását követően született meg. Egy állandó holdbázis létrehozása 24 milliárd fontba (10,08 billió forint) kerülne. A NASA igazgatója, Jared Isaacman szerint eljött az ideje, hogy elhiggyük, ez valóság.

Itt az ideje, hogy újra hinni kezdjünk! Ezúttal nem a zászlók kitűzése és a lábnyomok otthagyása a cél. Ezúttal azért megyünk, hogy maradjunk!

– mondja Jared.

A projekt első fázisa már folyamatban van, kisebb kereskedelmi leszállóegységek szállítanak rakományt és tudományos felszerelést a Hold déli pólusára, előkészítve az űrhajósok 2028-as leszállását. Szondák és roverek fogják felmérni a terepet az elkövetkező két évben, vízként hasznosítható jeget keresnek majd, figyelik a sugárzási szintet, erőforrások után kutatva fúrnak és tesztelik a kommunikációt.

Igyekeznek arra vonatkozó méréseket végezni, hogy biztonságossá tegyék az űrhajósok le- és felszállását. Az első holdkommunikációs műholdat jövőre tervezik felbocsátani, amellyel a Hold felszínéről is lehetővé válik a kommunikáció. A 2027-es év közepére várható az Artemis III. holdmisszió.

Elon Musk SpaceX-e és Jeff Bezos Blue Origin űrhajója verseng az első küldetés megszerzéséért. Ha a leszállóegységek sikerrel járnak, az Artemis IV. és V. űrhajósokat juttathat a Hold felszínére 2028-ra, 2029-től pedig elkezdhetik az első holdbázisokat építeni a Hold déli oldalán, mivel ott jég formájában van jelen a víz – számolt be róla a Daily Star.