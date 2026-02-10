Húsz éve lakik egy összetákolt kalyibában a debreceni erdő remetéje: így él a 65 éves Imre bácsi

Húsz hosszú év. Ennyi ideje nem látott Imre bácsi igazi otthont, négy falat és biztonságot. A 65 éves férfi sorsa akkor vett tragikus fordulatot, amikor a hajléktalanszállón atrocitások érték. Ahelyett, hogy feladta volna, a két kezével épített magának egy kalyibát a debreceni erdőben.

Imre bácsi húsz éve él egy összetákolt kalyibában, ő a debreceni erdő remetéje Fotó: olvasói kép

Itt, a fák között, egy apró kályha melegénél húzza meg magát, miközben a várost járja, hogy flakonok és fémek gyűjtögetéséből tartsa fenn magát. Bár sorsa sanyarú, környezete patyolattiszta: Imre bácsi méltóságát megőrizve, pedáns rendben tartja erdei birodalmát.

Tóth Zs. Ferenc egyetlen elesett ember mellett sem tud elmenni Fotó: olvasói kép



Imre bácsi a pokolból menekült a debreceni erdő magányába

A Tündérkör Alapítvány elnöke, Tóth Zs. Ferenc egy véletlen riasztás során értesült a remete férfi létezéséről. Egy önkéntes figyelt fel a különösen tiszta öltözetű, de az erdő felé tartó férfira. Ferenc, aki mesterszakos szociálpedagógusként képtelen elmenni a bajbajutottak mellett, azonnal mozgósította a csapatot.

„Négyen alig tudtuk becipelni” – Akcióban a Tündérek

Nagy nehezen találtuk meg a sűrűben

– mesélte az Tündérkör alapítvány vezetője. A tündérek nem érkeztek üres kézzel: közel 40-45 kilogrammnyi élelmiszert, édességet,vitamint, tisztítószert és ruhát cipeltek be a nehezen járható terepen. Hat hatalmas doboznyi szeretet érkezett meg a kalyibához, melyeket az emberek küldtek neki postán, és csak Imre bácsi jelenlétében bontottak ki, és derült ki, hogy mit rejt. Tele volt meleg zoknikkal, cipőkkel és rádióval, hogy Imre bácsi többé ne érezze magát elvágva a világtól.

Hat hatalmas doboznyi szeretet érkezett meg a kalyibához, melyeket az emberek küldtek neki postán Fotó: olvasói fotó

Összefogás az ismeretlen jótevővel

Kiderült, hogy Imre bácsi nincs teljesen egyedül: egy jószívű hölgy évek óta naponta főz rá és látogatja, saját erejéből segítve az idős férfit. A Tündérkör Alapítvány most vele is felvette a kapcsolatot, hogy levegyék a válláról az anyagi terhet és biztosítsák a folyamatos ellátást. A tervek között szerepel egy teljes egészségügyi kivizsgálás is, mert bár Imre bácsi büszke, a 20 évnyi erdei élet nyomot hagyott az egészségén.

Teljesen elérzékenyültem. Nagyon köszönöm az embereknek ezt a sok dolgot

- mondta a Metropolnak Imre bácsi.

Imre bácsinak a Tündérkör Alapítványon keresztül, a Facebookon is lehet segíteni.