Újabb fordulat Sallai Nóra tragikus balesetében, meggyanúsították a BMW-st

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, 2024 szeptemberében szenvedett autóbalesetet a Jóban Rosszban színésznője, Sallai Nóra Alsónémediben, amelyet a kisfia, az ötéves Bende sajnálatos módon nem élt túl. A színésznő állapota - miután heteken át az intenzív osztályon feküdt -, az elmúlt hónapokban lassan, de javulni kezdett: először lekerülhetett a gépekről, magához tért, elkezdett mozogni, kommunikálni a környezetével, majd beszélni is, így nem sokkal később megtudta, mi történt vele azon a borzalmas napon - írja a Bors, ahol ezután azt is elárulták, sajtóértesülések szerint nemrég gyanúsítottként hallgatták ki a balesetben érintett másik autó vezetőjét.

Fordulat következett be Sallai Nóra tragikus balesetének ügyében / Fotó: Hot archív

Április elején gyanúsítottként hallgatták ki a másik, a főúton haladó autó vezetőjét halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. Megállapították, egyértelműen az ő közlekedési magatartása vezetett a balesethez, nem a hölgyé

- erősítette meg lapinformációkat dr. Nisóczi József Levente, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője, aki hozzátette: a gyanúsított panasszal élt, ám az ügyészség ezt azóta elutasította.