Rendkívüli bejelentés: Sallai Nóra magához tért, mozgatja végtagjait

Még nem kommunikál a környezetével, de sokat van ébren, mozgatja a végtagjait Sallai Nóra. A színésznő egy hónapja szenvedett tragikus balesetet Alsónémediben, a kisfia a kórházban halt meg.

Sallai Nóra már sokat van ébren Fotó: Hot!-archív

A színésznő autójával egy BMW-vel ütközött. Utóbbi sofőrje a megengedett 50 km/h sebességnél jóval többel haladhatott, ezért nem tudta elkerülni az ütközést. Míg Sallai Nóráék súlyos sérülést szenvedtek, addig a BMW utasai könnyebben sérültek. A balesetet az orvosok küzdelme ellenére nem élte túl a színésznő kisfia, Bende.

A legfrissebb sajtóhírek szerint a Jóban Rosszban színésznője már többet van ébren, állapota javult kissé, néha kinyitja rövid időre az egyik szemét, de nincs tudatánál. Egy informátor szerint naponta jár be hozzá a családja és barátai, akik folyamatosan beszélnek hozzá, de Sallai Nóra egyelőre nem reagál – írja az Origo. Állítólag minden végtagját tudja mozgatni, a jobb kezét és lábát már többször fel is emelte. A gyógyulás valószínűleg hosszú lesz, akár egy év is lehet a rehabilitáció.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus korábban arról beszélt, hogy ha teljesen magához tér a színésznő, korántsem biztos, hogy bármire is emlékezni fog a baleset pillanatából. Az ilyen traumatikus esetekben az emlékek gyorsan kitörlődnek, ami egyfajta védekezési mechanizmus a szervezet részéről. Az ilyen és ehhez fogható traumás esetekben az emlékezet darabokra hullik szét. A szakirodalom szerint az emlékezet visszatértével általában először az időben távolabbi események jönnek elő, majd az egyre közelebbiek. Ám a nagyon friss emlékek gyakran homályban maradnak, ilyen lehet például egy baleset előtti utolsó, néhány perc is.