„Istenem, még a végén látni fogom a Hargitát!" – zokogott Judit néni, amikor megtudta a titkot

Aki azt hiszi, hogy a Tündérkör Alapítvány csak egyszer segít, az nagyot téved. Tóth Zs. Ferenc és csapata folyamatosan ott áll Judit néni mellett, mint egy láthatatlan őrangyal. Vettek neki egy modern mosógép-szárítógép kombinációt, hogy a beteg fiú ápolása mellett ne a teregetés legyen a legnagyobb gondja. A tündérek a magányos estékre is gondoltak, hogy vidámabban teljenek egy vadonatúj televízióval is meglepték Judit nénit. A debreceni idős asszonynak a hideg téli hónapoktól sem kell félnie: az alapítvány nemrég 60-70 mázsa konyhakész akác tűzifát szállított ki neki, így idén biztosan nem fog fázni a család.

Miután a „tündérek” emberfeletti munkával élhető otthont varázsoltak a sokat szenvedett asszonynak és beteg fiának, most egy olyan bombahírt közöltek, amitől mindenkinek elcsuklik a hangja: Judit néni Erdélybe utazik! Fotó: Olvasói fotó

Judit néni álma végre teljesül

Bár a ház a testvér tulajdona, a tündérek nem ismertek lehetetlent a felújításkor sem: összefogásból új tető került a lakrész fölé, és a régi ablakokat hőszigetelt műanyagra, cserélték, és bejárati ajtó is került a házra. A konyha csillogó csempézést kapott, a legnagyobb segítség azonban a másfél millió forintos speciális gondozási ágy, ami végre méltó körülményeket biztosít Judit néni 50 éves, magatehetetlen gyermekének.

A legnagyobb dobás azonban még csak most jön! Judit néni minden álma az volt, hogy egyszer láthassa a Hargitát. Amikor Tündérkörtől egy magyar utazási iroda értesült Judit néni álmáról, olyat tettek, amitől mindenkinek könnybe lábadt a szeme: felajánlottak az idős asszonynak egy 5 napos, 4 éjszakás álomutat teljes ellátással, belépőkkel együtt.

A Tündérkör azonnal fizetni akart, de az iroda vezetői közölték: „Ezt mi adjuk ajándékba, egy fillért sem fogadunk el!”

Április 3.: Irány a Csángóföld!

A startvonalon állnak: Judit néni április 3-án indul a Gyimesekbe és a Csángóföldre. És a legfontosabb: amíg az édesanya a Hargita csúcsait csodálja, magatehetetlen fia professzionális orvosi felügyelet és állandó kíséret mellett pihen, így Judit néninek egy percig sem kell aggódnia. Judit néni története a bizonyíték: soha nem vagyunk egyedül, ha vannak még köztünk tündérek!