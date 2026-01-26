Ez a magyar belgyógyász határozta meg, mi is az a stressz: 119 éve született Selye János

Selye János osztrák–magyar származású kanadai belgyógyász, vegyész, stresszkutató határozta meg a stressz fogalmát és mint a stressz kutatója lett világhírű. 1936-ban jelent meg erről első publikációja a Nature című folyóiratban. Az Életünk és a stressz című könyve 1964-ben jelent meg magyarul, ami azonnal hihetetlenül olvasottá és idézetté vált. Gyakran megfordult hazánkban, előadásokat tartott, interjúkat adott és gyakran szerepelt különböző televíziós műsorokban is. Selye János 119 éve, 1907. január 26-án született.

Selye János 1936-ban publikált először a stresszről. Fotó: freepik.com

100 éve mutatták be az első televíziót

A világ első televízió készülékét John Logie Baird skót feltaláló hozta létre, aki 1926. január 26-án nyilvánosan bemutatta mechanikus rendszerét, ami a Paul Nipkow tárcsáját használta a kép soronkénti letapogatására, 1928-ban pedig már a színes átvitelt is demonstrálta, ezzel megalapozva a modern televíziózás útját.

A nemzetközi vámnap is ma van

A brüsszeli székhelyű Vám Együttműködési Tanács január 26-ai megalakulását 1983 óta ünneplik a világban. A magyar kormány 1992-ben hozott rendeletet e nap hivatalos megtartásáról, így 1993 óta Magyarországon is ünneplik a Nemzetközi Vámnapot.

83 éves lett Esztergályos Cecília

A Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész 1943. január 26-án született. 1960-ig az Állami Balettintézetben tanult táncolni, majd 1960–1963 között a Pécsi Balett szerződtette. 1968-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskola színművész szakát. 1968-tól a Thália Színház, 1984-től pedig a Nemzeti Színház tagja volt. 1990-től a Veszprémi Petőfi Színház, 1991-től ismét a Nemzeti Színház tagja lett. 2005-től 2011 szeptemberéig a József Attila Színház tagja.

Esztergályos Cecília sokaknak a Familia Kft. Szép Károlyné Ágicájaként is ismerős lehet. Fotó: Szabolcs László

Hámori Ildikó 79 éves lett

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 1947. január 26-én született. 1960-tól a Magyar Televízió gyermekszereplője és a Belvárosi Ifjúsági Színpad tagja volt. A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után, 1971-től a Thália Színháznál, 1980-tól a Népszínháznál dolgozott. 1983 óta a Nemzeti Színház tagja.