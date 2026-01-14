Hívatlan látogatók jártak Esztergályos Cecília házánál
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő nagy havazás esetén taxit hív, ha fellépése van, amúgy minden évszakban megtalálja a szépet. Esztergályos Cecília elárulta, milyen az élet az erdőszéli otthonában.
Esztergályos Cecília egy kilométerre lakik a fővárostól, erdőszéli házban, ahonnan nagy hó, fagy, ónos eső idején nem könnyű bejutni a városba.
Esztergályos Cecília 2025-ben kevesebb vadat látott az otthona körül
Amikor lehet közlekedni, nagyon szeretem a telet. Amikor nehezebb, akkor taxival megyek színházba, amikor játszom. Közel Budapesthez lakom, erdő szélén, egy kilométerre a főváros határától
– kezdte a Metropolnak a színésznő, aki már nem vállal fölösleges kockázatokat. A tél szépségét viszont mindenben megtalálja: „Ahogy itt főzök, látom az erdőt. Ennek nagyon sok előnye van, mert gyönyörű... De ha nagy szél van, akkor a nagyon közeli fákkal foglalkozni kell... Muszáj volt párat kivágatni, mert felmerült a veszélye, hogy valamelyik rádőlnek a házra. Itt feketefenyő-erdő volt, most fiatal hársfák vannak” – mesélt a Metropolnak a művésznő, aki úgy tapasztalja, az állatok mostanában elmaradoznak a környékről: „Nem tudjuk, hogy miért, de eltűntek a szarvasok, őzikék, valahol lehet, hogy lekerítettek egy területet.
Volt őz, vaddisznó korábban, még két éve is itt feküdtek a hóban... Ritkán, de volt hó. Mostanában rókát és kóbor macskákat etetek. Időnkét feltűnnek, időnként elmennek, öntörvényűek
– mesélte a 82 éves legenda.
Esztergályos Cecília színházi munkáiban sem lassít: hat darabban szerepel
Nincs kedvenc évszakom, mindegyikben megtalálom a szépet. A nyarat nagyon szeretem… De a telet is, mert télen születtem, januárban. Béke legyen és egészség, ez a legfontosabb. És persze az is fontos, hogy kelljek a színháznak: most például hat darabban is benne vagyok. Gyönyörű szerepeket kapok. A jóisten tudja, hogy meddig…
– zárta Esztergályos, aki öt napot volt kórházban, ezt leszámítva nagyon jó éve volt. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki nemrég a férjéről is mesélt és a hosszú házasság titkát is szóba hozta, 83 éves lesz januárban, rengeteg szöveget tart fejben, szabadidejében pedig fest és kerámiázik.
