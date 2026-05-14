Szandi is megmutatta: erre senki sem számított a legkisebb fiával kapcsolatban

Az utóbbi időben egyre többször hallani a Bogdán család legfiatalabb tagjáról, de ezúttal nem a divat és az érettségi miatt kapta fel az internet. Szandi legkisebb fia ugyanis olyan ritmusérzékről tett tanúbizonyságot, ami alapján simán helye lehetne akár egy táncos műsor színpadán is.

Szandi fia többször bizonyította már sokszínűségét és tehetségét (Fotó: Facebook)

Szandi fia beropta magát a rajongók szívébe

Szandi fiát, ifjabb Bogdán Csabát eddig mindenki úgy ismerte, mint a divat és a stylistszakma tehetséges úttörőjét, aki már fiatalon komoly tapasztalatokat szerzett televíziós produkciókban. Most azonban kiderült, hogy nemcsak a ruhák és a tervezés világában mozog otthonosan, hanem a táncparketten is egészen elképesztő formát hoz. A döbbenetes videó Szandi közösségi oldalán jelent meg egy 24 órán át elérhető sztoriban. A felvételen a fiatal olyan magabiztosan és energikusan mozog, hogy egyszerűen lehetetlen levenni róla a szemünket. A napokban édesanyja is felrobbantotta a netet a korát meghazudtoló bomba formájával, de nem túlzás azt mondani, hogy ifjabb Bogdán Csabi mozdulataitól is tátva marad az ember szája. A videó alapján egyértelmű: örökölte szülei ritmusérzékét és zenei hallását. És itt jön az igazán nagy meglepetés: a fiatal nem akárkivel táncolt együtt. Partnere a Dancing with the Stars ötödik helyezettje, Sebesi Daniella volt, akivel egy vérpezsdítő latin-amerikai forró táncot adtak elő. A páros között szemmel láthatóan remek volt az összhang, a mozdulataik pedig kifejezetten profinak hatottak.

Kétségtelen, Csabinak színpadon a helye (Fotó: Instagram)

Komolyabb célok is lehetnek a háttérben?

Eddig elsősorban arról lehetett hallani, hogy az érettségiző fiatal a stylistkarrier építésére koncentrál. Már gimnazistaként beszippantotta a divat világa, később pedig több produkció backstage-ében is dolgozott. A TV2 nagyszabású műsorában, a Sztárban Sztár All Starsban is bizonyított, ahol a stylistcsapat tagjaként segítette a fellépők és táncosok öltöztetését. Azt is sokan tudják, hogy a sármos fiatal saját kezűleg készített ruhát édesanyjának, amelyet az énekesnő A Dal egyik adásában viselt. A fiatal tehetség azóta is tudatosan építi jövőjét a divatszakmában, de most úgy tűnik, újabb rejtett képességére derült fény. Hogy vajon komolyabban is érdekelheti-e a tánc világa a fiút, nem tudni, de a mozdulatokat látva nem lenne csoda. A család mindig is nagyon összetartó volt, és Szandi férje mellett az énekesnő is mindenben támogatja gyermekei álmait. Szandi gyerekei közül azonban most kétségtelenül Csabi került a figyelem középpontjába. A látottak után pedig sokan biztosak benne, hogy még jó pár meglepetést tartogat a jövőben.