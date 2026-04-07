Megdöbbentő! Ezt biztosan nem tudtad Tücsi és Dobó Ági barátságáról
Eddig nem ismert titkokat árultak el a celeb mamik. Tücsi és Dobó Ági megismerkedése nem mindennapi.
Aryee Dedei Claudia, vagy más néven Tücsi nemrégiben Costa Ricára vonult el a családjával. Tücsinek megannyi teendője mellett szüksége volt egy kis pihenésre, amit barátnőjénél, Dobó Ágiéknál ki is használ. Most lenyűgöző látvány mellett, bikiniben pózolva osztották meg barátságuk 10 eddig nem ismert titkát.
Dobó Ági és Tücsi most egy közös posztban osztották meg barátságuk eddig rejtett titkait, pontosabban 10 olyan dolgot, amit eddig nem tudhattunk a celeb mamikról. Időközben ugyanis legjobb barátnők lettek, Tücsi egyben a keresztanyja Ági nagyobbik fiának is.
1. Tücsi eredendően Csabi legjobb barátnője volt, így "kaptuk" egymást az élettől!
2. Eleinte nem voltunk túl közel egymáshoz, ami viszont gyorsan változott...
3. A nagyobb fiam (Beni) keresztanyukája Tücsi
4. Az első számú bizalmasai vagyunk egymásnak az üzleti életünket, tevékenységeinket, vállalkozásainkat illetően, vannak dolgok, amiket senki más nem tud rajta kívül, és rendkívül fontos számunkra a másik véleménye, tanácsa!
5. Én voltam az első, aki tudta, hogy Narus kislány, és szerveztem teljesen sokkos állapotban Nekik a babaneme bulijukat
6. Tücsi (is) lektorálta az első repectkönyvemet
7. A világ legnagyobb ropogós bacon rajongóiként egy időben minden reggel ezt ettük együtt
8. A pálinka és a prosecco közös legjobb barátunk
9. Azelőtt rákérdezett, hogy várandós vagyok-e, mielőtt elmondhattam volna, így elsőként tudta meg Natan érkezését
10. Szerepeltünk együtt egy főzőműsorban, ahol Tücsiék bizonyultak jobbnak
– írták a bejegyzésben.
