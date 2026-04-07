Megdöbbentő! Ezt biztosan nem tudtad Tücsi és Dobó Ági barátságáról

1. Tücsi eredendően Csabi legjobb barátnője volt, így "kaptuk" egymást az élettől!

2. Eleinte nem voltunk túl közel egymáshoz, ami viszont gyorsan változott...

3. A nagyobb fiam (Beni) keresztanyukája Tücsi

4. Az első számú bizalmasai vagyunk egymásnak az üzleti életünket, tevékenységeinket, vállalkozásainkat illetően, vannak dolgok, amiket senki más nem tud rajta kívül, és rendkívül fontos számunkra a másik véleménye, tanácsa!

5. Én voltam az első, aki tudta, hogy Narus kislány, és szerveztem teljesen sokkos állapotban Nekik a babaneme bulijukat

6. Tücsi (is) lektorálta az első repectkönyvemet

7. A világ legnagyobb ropogós bacon rajongóiként egy időben minden reggel ezt ettük együtt

8. A pálinka és a prosecco közös legjobb barátunk

9. Azelőtt rákérdezett, hogy várandós vagyok-e, mielőtt elmondhattam volna, így elsőként tudta meg Natan érkezését

10. Szerepeltünk együtt egy főzőműsorban, ahol Tücsiék bizonyultak jobbnak