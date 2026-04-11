"Utálom a testem": Az Alkonyat sztárjának felesége megszólalt a terhességről

A két Taylor Instagramon osztotta meg a nagy hírt március 26-án, és sokan nem kételkednek abban, hogy pusztán humorból saját magukról, Taylor Lautnernek fogják elnevezni a babát, akkor is, ha már mindenki ellőtte náluk ezt a viccet.

Taylor Lautner felesége szörnyen viseli a terhességet. Fotó: AFP

Habár a social media a terhességet valamiféle éteri állapotként képes bemutatni, a valóság egészen más lehet, és Tay most a meg is osztotta követőivel az első trimeszter legnehezebb részét.

Április 8-án a The Squeeze című műsorban a 29 éves nő elárulta, hogy a 34 éves férje volt a mentőöve a terhesség első pár hónapjában, azonban még mindig küzd a testképével.

"Szó szerint egyetlen terhes nőt sem hallottam erről beszélni, pedig ezen mind keresztülmegyünk" - kezdte történetét Tay Lautner. "Az első trimeszterem közben meg voltam győződve arról, hogy a pozitív testkép arról, hogy a várandós nő szeresse a testét csak egy propaganda volt. Konkrétan nagyon dühös lettem" - fakadt ki.

"Én úgy voltam, hogy én nem szeretem a testemet. Fogalmam sincs az emberek hogy szerethetik a testüket. Így én nagyon kényelmetlenül érzem magam a bőrömben. És én sosem voltam olyan ember, aki nem szerette a saját testét. De most, 29 év után először utáltam a testem, amit nem szeretek kimondani, de ez az igazság." - vallott őszintén az Alkonyat sztárjának felesége.

Jó hír, hogy a férje levett jó pár terhet a várandós hölgy válláról, amíg Tay azzal van elfoglalva, hogy szó szerint egy új életet hozzon létre a testében. Főleg úgy érdekes ez a helyzet, hogy a filmsztár, Taylor Lautner korábban bevallotta, hogy képtelen elmenni bevásárolni, vagy moziba a vámpír filmeknek köszönhető hihetetlen népszerűségnek.

Ennek ellenére nagyon is brillírozott, amikor feleségének kellett főznie, de az elmúlt hónapokban ezen a nehéz időszakon lelkileg is remekül végigsegítette - írja a Lad Bible.

"Egy csöppet sem tetszett, ahogy kinéztem. El is bőgtem magam Taylornak emiatt, mert belenéztem meztelenül a tükörbe, és csak annyit tudtam mondani, hogy 'Annyira pufi vagyok, és kerek, nem tetszik, ahogy kinézek'. Aztán meghoztam a döntést, hogy nem nézegetem magam többé, Taylort pedig magammal fogom hozni az összes nőgyógyászati találkozóra, mert szeretem, ha olyankor mellettem áll." - vallotta be Taylor Lautner felesége.



