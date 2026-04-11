RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

"Utálom a testem": Az Alkonyat sztárjának felesége megszólalt a terhességről

Taylor Lautner, és felesége Taylor Lautner babát várnak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 16:00
feleség Taylor Lautner Alkonyat (film) terhesség

A két Taylor Instagramon osztotta meg a nagy hírt március 26-án, és sokan nem kételkednek abban, hogy pusztán humorból saját magukról, Taylor Lautnernek fogják elnevezni a babát, akkor is, ha már mindenki ellőtte náluk ezt a viccet.

Taylor Lautner felesége szörnyen viseli a terhességet. Fotó: AFP

Habár a social media a terhességet valamiféle éteri állapotként képes bemutatni, a valóság egészen más lehet, és Tay most a meg is osztotta követőivel az első trimeszter legnehezebb részét.

Április 8-án a The Squeeze című műsorban a 29 éves nő elárulta, hogy a 34 éves férje volt a mentőöve a terhesség első pár hónapjában, azonban még mindig küzd a testképével.

"Szó szerint egyetlen terhes nőt sem hallottam erről beszélni, pedig ezen mind keresztülmegyünk" - kezdte történetét Tay Lautner. "Az első trimeszterem közben meg voltam győződve arról, hogy a pozitív testkép arról, hogy a várandós nő szeresse a testét csak egy propaganda volt. Konkrétan nagyon dühös lettem" - fakadt ki.

"Én úgy voltam, hogy én nem szeretem a testemet. Fogalmam sincs az emberek hogy szerethetik a testüket. Így én nagyon kényelmetlenül érzem magam a bőrömben. És én sosem voltam olyan ember, aki nem szerette a saját testét. De most, 29 év után először utáltam a testem, amit nem szeretek kimondani, de ez az igazság." - vallott őszintén az Alkonyat sztárjának felesége.

Jó hír, hogy a férje levett jó pár terhet a várandós hölgy válláról, amíg Tay azzal van elfoglalva, hogy szó szerint egy új életet hozzon létre a testében. Főleg úgy érdekes ez a helyzet, hogy a filmsztár, Taylor Lautner korábban bevallotta, hogy képtelen elmenni bevásárolni, vagy moziba a vámpír filmeknek köszönhető hihetetlen népszerűségnek.

Ennek ellenére nagyon is brillírozott, amikor feleségének kellett főznie, de az elmúlt hónapokban ezen a nehéz időszakon lelkileg is remekül végigsegítette - írja a Lad Bible.

"Egy csöppet sem tetszett, ahogy kinéztem. El is bőgtem magam Taylornak emiatt, mert belenéztem meztelenül a tükörbe, és csak annyit tudtam mondani, hogy 'Annyira pufi vagyok, és kerek, nem tetszik, ahogy kinézek'. Aztán meghoztam a döntést, hogy nem nézegetem magam többé, Taylort pedig magammal fogom hozni az összes nőgyógyászati találkozóra, mert szeretem, ha olyankor mellettem áll." - vallotta be Taylor Lautner felesége.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
