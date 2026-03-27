Gólyahír: óriási bejelentést tett az Alkonyat-filmek sztárja

Apa lesz az Alkonyat-filmek szívdöglesztő vérfarkasát megformáló Taylor Lautner. Az örömhírt a sztár a feleségével közösen posztolt bensőséges fotókkal jelentette be, sőt, a két szerelmes egy frappáns megjegyzést is tett a baba nevére utalva. Taylor Lautner és felesége, Tay első közös gyermeke érkezését várja.

Örömhírrel érkezett az Alkonyat-filmek sztárja (Fotó: Getty Images via AFP)

2026-ban apa lesz az Alkonyat-filmek kedvenc vérfarkasa

A boldog házaspár március 26-án jelentette be a nagy hírt az Instagramon. Az általuk megosztott fotósorozatban még ultrahang képeket is mutattak a babáról. Taylor Lautner és 29 éves felesége a bejegyzéshez csak egy költői kérdést írt:

Mi lehetne jobb, mint két Taylor Lautner?

Emiatt sokan arra engednek következtetni, hogy a gyermek szintén a Taylor nevet fogja viselni.

8 éve élnek boldog házasságban

Így indult a kapcsolat: a két fiatal 2018-ban találkozott, amikor Taylor Lautner nővére, Makena Moore bemutatta őket egymásnak. A színész éppen szünetet tartott a karrierjében, amikor találkozott Tayjel.

„Szerettem volna egy kicsit visszavonulni, élvezni az életet, több időt tölteni a családommal és a barátaimmal. És közben megismertem a menyasszonyomat. Szóval minden a helyére került” – nyilatkozta korábban.

A nagy kérdést Taylor Lautner 2021 novemberében tette fel, és szintén Instagramon osztotta meg az eljegyzés hírét a rajongókkal: „És így, egy pillanat alatt, minden kívánságom valóra vált.”

Tay saját közösségi oldalán a legjobb barátjaként hivatkozott a színészre: „Alig várom, hogy örökké veled lehessek.” Lautner a kommentek között így reagált: „Van egy jó hírem számodra: az érzés kölcsönös.”

A pár egy kaliforniai borvidéken mondta ki a boldogító igent 2022. november 11-én – számolt be róla a Life.hu.