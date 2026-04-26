Hatalmas bejelentés! Hamarosan édesapa lesz Tasi Dávid

Tasi Dávid megható Instagram-posztban jelentette be, hogy életük egyik legnagyobb mérföldkövéhez érkeztek feleségével, Alexával első közös gyermeküket várják.

Tasi Dávid és felesége nem is lehetnének boldogabbak

A Sztárban Sztár leszek! korábbi sztárja nemrég mondta ki a boldogító igent szerelmének. A sztár akkor megható szavakkal köszönte meg a feleségének, hogy mindig mellette áll:

A feleségem. Köszönöm, hogy mellettem vagy a legjobb és a legnehezebb pillanatokban is!

Úgy tűnik azonban, hogy a friss házasság után máris újabb hatalmas öröm érkezett az életükbe. Alexa egy hangulatos bejegyzésben osztotta meg a nagy hírt: egy ultrahangfotóval és a „mom” illetve „dad” feliratú sapkákkal jelentették be, hogy bővül a család. A posztot egy rövid, szívmelengető üzenet kísérte: „Érkezik a szerelem babánk.”

A bejelentés pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát gratulációkkal. Rajongók és ismerősök egyaránt boldogan reagáltak a hírre, sokan pedig meghatott üzenetekben kívántak sok boldogságot a leendő szülőknek.