Békefi Vikiék még keresik a nevet születendő gyereküknek: "Lizi egy nevet hajlandó elfogadni..."
A jelenleg második gyermekét váró énekesnő éppen állmai otthonát is építi férjével. Békefi Viki szomorú bejelentést tett, mivel nem a tervek szerint alakult az elmúlt időszaka.
Békefi Viki és Feng Ya Ou idén jelentette be, hogy úton van a család legújabb tagja. Második gyermekük érkezése közben építkezésbe is kezdett a házaspár, ami alatt kisebb problémába ütköztek. Viki közösségi oldalán számolt be követőinek arról, hogy az építkezés nem éppen úgy alakult, ahogyan korábban tervezték. Korábban úgy nyilatkozott a Ripost-nak az énekesnő, hogy második gyermekük érkezése előtt már szeretnének beköltözni az új házba.
Békefi Viki és Feng Ya Ou költözése nem a tervek szerint sikerül
Mint láthatjátok, az április végi beköltözés sajnos nem sikerült, de nem csüggedünk! Nagyon sok így is az intézendő dolog, rengeteg a tennivaló, de jól haladunk szerencsére! Például kiválasztottunk már egy csomó bútort
– írta Békefi Viki Instagramján.
Hiába a kisebb fennakadás, a kismama nem izgul. Elmondása szerint sok mindenen kell most aggódni, de a beköltözés most éppen nem ezek közé tartozik. „Na és egyre többet képzeljük el magunkat az új otthonunkban. Minden napra jut valami, de nem sietjük el, na” - emelte ki az énekesnő.
Lassan érkezik Békefi Viki második gyermeke
Idén jelentette be Feng Ya Ou és felesége, hogy úton van a család legújabb tagja, akit nyárra várnak a szülei. Ezen a téren sem tiszta minden, mivel még egy fontos döntés hátra van a szülők számára.
Közben észrevétlenül beléptünk a 3. trimeszterbe. Alig várjuk már, hogy találkozhassunk a kis Spagival. Lizi egyelőre más nevet nem hajlandó elfogadni, úgyhogy még keressük a megfelelőt a kistesónak
– jegyezte meg a Sztárban Sztár leszek! korábbi győztese közösségi oldalán.
Az élet azonban a család és a jövő mellett a munkáról is szól Vikiéknél, akik több újdonsággal is érkeznek majd a közeli jövőben. „Közben készülünk nektek pár zenei újdonsággal is, amiket lassan be is jelentünk! Izgalmas időszak ez is” - zárta bejegyzését Békefi Viki.
A házaspár egyszerre több fronton is próbál helyt állni, ami miatt éppen az építkezéssel sikerült megcsúszniuk. Emellett azonban a zenében és a családban is nagyszerűen teljesítenek mindketten.
