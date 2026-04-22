Békefi Vikiék még keresik a nevet születendő gyereküknek: "Lizi egy nevet hajlandó elfogadni..."

Békefi Viki és Feng Ya Ou idén jelentette be, hogy úton van a család legújabb tagja. Második gyermekük érkezése közben építkezésbe is kezdett a házaspár, ami alatt kisebb problémába ütköztek. Viki közösségi oldalán számolt be követőinek arról, hogy az építkezés nem éppen úgy alakult, ahogyan korábban tervezték. Korábban úgy nyilatkozott a Ripost-nak az énekesnő, hogy második gyermekük érkezése előtt már szeretnének beköltözni az új házba.

Békefi Viki terhessége alatt is megpróbál sokat foglalkozni az épülő otthonukkal (Fotó: Kunos Attila)

Békefi Viki és Feng Ya Ou költözése nem a tervek szerint sikerül

Mint láthatjátok, az április végi beköltözés sajnos nem sikerült, de nem csüggedünk! Nagyon sok így is az intézendő dolog, rengeteg a tennivaló, de jól haladunk szerencsére! Például kiválasztottunk már egy csomó bútort

– írta Békefi Viki Instagramján.

Hiába a kisebb fennakadás, a kismama nem izgul. Elmondása szerint sok mindenen kell most aggódni, de a beköltözés most éppen nem ezek közé tartozik. „Na és egyre többet képzeljük el magunkat az új otthonunkban. Minden napra jut valami, de nem sietjük el, na” - emelte ki az énekesnő.

Békefi Viki és Feng Ya Ou Ferenc már megálmodták új otthonukat (Fotó: hot! magazin/archív)

Lassan érkezik Békefi Viki második gyermeke

Idén jelentette be Feng Ya Ou és felesége, hogy úton van a család legújabb tagja, akit nyárra várnak a szülei. Ezen a téren sem tiszta minden, mivel még egy fontos döntés hátra van a szülők számára.

Közben észrevétlenül beléptünk a 3. trimeszterbe. Alig várjuk már, hogy találkozhassunk a kis Spagival. Lizi egyelőre más nevet nem hajlandó elfogadni, úgyhogy még keressük a megfelelőt a kistesónak

– jegyezte meg a Sztárban Sztár leszek! korábbi győztese közösségi oldalán.

Az élet azonban a család és a jövő mellett a munkáról is szól Vikiéknél, akik több újdonsággal is érkeznek majd a közeli jövőben. „Közben készülünk nektek pár zenei újdonsággal is, amiket lassan be is jelentünk! Izgalmas időszak ez is” - zárta bejegyzését Békefi Viki.

A házaspár egyszerre több fronton is próbál helyt állni, ami miatt éppen az építkezéssel sikerült megcsúszniuk. Emellett azonban a zenében és a családban is nagyszerűen teljesítenek mindketten.