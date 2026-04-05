Som-Balogh Edina szexi pózolása, Rubint Réka drámai vallomása – Ezek voltak a legolvasottabb sztárhíreink

Az elmúlt napokban egymást érték a drámai és érzelmes hírek, a rajongók egyszerre kaptak sokkot és megható pillanatokat. A legnagyobb visszhangot kétség kívül Rubint Réka vallomása váltotta ki, de mellette Som-Balogh Edina merész fotója és egy családi ünneplés is komoly érdeklődést hozott, ráadásul az Ázsia Expressz új évadának szereplőit is bejelentették. Ezeket a híreket olvasták a legtöbben a héten.

Som-Balogh Edina és a merész póz

Nem akármilyen képpel hívta fel magára a figyelmet Som-Balogh Edina, aki ezúttal nem szerepben, hanem alkotóként mutatta meg magát, a félig kigombolt kertésznadrágos megjelenés és a hatalmas fát ábrázoló festmény együtt olyan látványt adott, amitől a követők szó szerint odaragadtak a képernyő elé, sokan dicsérték nemcsak a külsejét, hanem a tehetségét is, és percek alatt elindult a kommentáradat.

Rubint Réka megtörte a csendet

Hónapok óta ment a találgatás, most azonban végre kimondta az igazságot Rubint Réka, aki a kamerák előtt beszélt arról, hogy súlyos betegséggel küzd. A rajongók már korábban is észrevették, hogy valami nincs rendben körülötte, de arra senki nem számított, hogy ekkora a baj. A fitneszedző könnyeivel küszködve mesélt a küzdelméről és arról, hogyan próbál erős maradni a családja miatt.

Kerek évforduló és büszke anya

Igazán megható pillanatokat osztott meg követőivel Szandi, akinek legkisebb fia betöltötte a 20. életévét. Az énekesnő hosszú és érzelmes üzenetben írta le, mennyire büszke rá. Kiemelte, hogy fia már gyerekként is különleges személyiség volt, ma pedig céltudatos és stílusos fiatal lett belőle, aki a divat világában próbál érvényesülni. A poszt rengeteg reakciót kapott.

Újabb részletek a drámáról

Még mélyebbre engedte a követőket a történetébe Rubint Réka, aki már nemcsak a betegség tényéről, hanem a diagnózis pillanatáról is beszélt. Elárulta, milyen volt, amikor az altatásból felébredve közölték vele, hogy rosszindulatú daganata van. A történet mindenkit megrázott és még inkább ráirányította a figyelmet arra, milyen kemény harcot vív nap mint nap.