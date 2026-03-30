Így fest Som-Balogh Edina félig kigombolva

Nem csak a külsejével, de az ecsettel is káprázatosan fest Som-Balogh Edina. A színésznő különleges pózban állva mutatta meg az egyik természetképét. A művésznő fehér pólóban, farmerkék kertésznadrágban áll úgy, hogy a kantáros felsőjét félig legombolva tart egy tekintélyt parancsoló fát ábrázoló festményét. Megbabonázó látvány! Mind Som-Balogh Edina, mind a festménye.

Elképesztően fest Som-Balogh Edina – Minden értelemben

Sokszor kérdezik, miért festek fákat? Mert lenyűgöz a tartásuk. Nem panaszkodnak a szélre, nem félnek az éjszakától. Csak állnak, erősen. Ezt az érzést szerettem volna vászonra vinni, a csendes, megalkuvás nélküli erőt.

– írta Som-Balogh Edina. Vagyis nem csak szép és ügyes, de még el is gondolkodtatja az embert!