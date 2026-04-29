Örömhír: legyőzte a rákot a Jurassic Park sztárja, Sam Neill

Sam Neill, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből és a Birmingham bandája sorozatból ismernek, drámai küzdelmet vívott az életéért, most pedig elképesztő hírt osztott meg.

Sam Neill esetében csődöt mondott a kemoterápia, ezért más kezelésre volt szükség / Fotó: NurPhoto via AFP

Sam Neill évek óta küzdött a betegség ellen

A világsztár 2022-ben hozta nyilvánosságra, hogy egy ritka és agresszív betegséget, angioimmunoblasztikus T-sejtes limfómát diagnosztizáltak nála. Azonnal megkezdte a kimerítő kezeléseket, ám egy idő után kiderült, hogy a hagyományos terápia már nem működik. A színész ekkor attól tartott, hogy nincs kiút.

Azonban hamarosan világossá vált, hogy a kezelés már nem hatékony, ami arra késztette a sztárt, hogy a legrosszabbtól tartson. A kemoterápia hatástalansága után egy új kísérleti kezelés hamarosan mindent megváltoztatott.

Neill végül felfedezte a CAR T-sejtterápiát, egy speciális kezelést, amely genetikailag módosítja a betegek vérsejtjeit, és jelenleg klinikai vizsgálatok alatt áll. A kezelés során a beteg személy a saját immunsejtjeit genetikailag módosítják, hogy felismerjék és elpusztítsák a rákos sejteket.

Most voltam vizsgálaton, és nincs rák a szervezetemben. Ez egészen rendkívüli

– mondta a színész, aki a kezelést egyszerűen csak a tudomány csodájának nevezte.

A pozitív fordulat nemcsak az egészségét adta vissza, hanem a lelkesedését is, a színész már arról beszél, hogy újra filmezni szeretne. „Ideje egy újabb filmnek!” – jelentette ki.

Pedig nem is olyan régen még egészen más volt a helyzet. A betegség alatt sötét időszakokat élt meg, de ahogy fogalmazott, ezek a pillanatok megtanították értékelni az életet.

Nem teszek úgy, mintha az elmúlt években nem lettek volna sötét pillanataim. De ezek a sötét pillanatok élesen megvilágítják a dolgokat és hálássá tesznek minden napért, és mérhetetlenül hálássá minden barátomért. Örülök, hogy élek

- írja a Unilad.