Miss Mood egy ágyban alszik kedvenceivel

Igazi állatbarát családból származik az énekesnő. Az idősebb cicája tizennégy évvel ezelőtt csatlakozott hozzá, Miss Mood pedig négy éve megmentette a második macskáját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 11:30
Miss Mood cicák Mező Dorottya

Miss Mood-ot különleges kötelék fűzi az állatokhoz, elsősorban a cicákhoz: a bársonytalpúak ugyanis szinte minden fontosabb lépésénél vele voltak. Közülük Bájoska életéért hatalmas harcot vívott.

Miss Mood cicái, Bájoska és Sisi tökéletes összhangban él együtt (Fotó: hot! magazin/archív)

Miss Mood: „Bájoska végigkísérte az életemet”

Miss Mood életében központi szerepet tölt be Bájoska és Sisi. A cicák szeretetét a szülői háztól hozta magával, és az első sikerektől kezdve a mélypontokon át mindig mellette voltak. A macskák természetesen Miss Mood YouTube-csatornáján is főszerepet kaptak. Az énekesnő macskák iránti rajongása erős, a bársonytalpúaknak minden kívánságát teljesíti. A fiatal sztárnál egyelőre nem kerül szóba a gyermekvállalás. 

„Bájoska tizennégy évvel ezelőtt csatlakozott hozzám” – mesélte a hot! magazinnak Miss Mood, igazi nevén Mező Dorottya. „Végigkísérte az életemet, vele költöztem el anyáéktól, itt volt mellettem az érettségimen, amikor munkába álltam, az első sikereimnél és a mélypontjaimon is. Nem szerettem volna másik cicát, mégis úgy hozta a sors, hogy megmentettünk egy csöppséget, aki majdnem el is pusztult akkor. Két hétig küzdöttünk az életéért, grammra pontosan mértük mindennap. Iszonyat erős cica, most lett négyéves.”

A két cica gyorsan összebarátkozott, és ma már elválaszthatatlan párost alkot. Miss Mood elárulta, hogy ő bizony igazi macskás famíliából származik, hiszen szüleinek és a testvérének is vannak cicái.
„Bájos rengeteget fiatalodott Sisi mellett. Kergetik egymást, a pici nem hagyja unatkozni a nagyot. Jót tett Bájosnak a társaság, mert korábban, amikor nem voltam otthon, sokat sírt, de amióta ketten vannak, minden rendben van. Minden utazás előtt komoly logisztika a cicák elhelyezése, de családon belül megoldjuk. Macskás famíliából jövök: a tesómnak négy cicája és két kutyusa van, anyáéknak pedig három.”

Bájoskának és Sisinek irigylésre méltó az élete az énekesnő mellett (Fotó: hot! magazin/archív)

Miss Mood: „Nekem ott az otthonom, ahol ők vannak”

Az énekesnő számára sokáig a nyaralás nem volt egyenlő a pihenéssel, mert amikor elutazott, akkor is azzal volt elfoglalva, vajon a cicákkal minden rendben van-e. Miss Mood TikTok-videóiban sokszor szerepelnek a cicák, akik nélkül nem tudja elképzelni az életét. 

„Sokáig gondom volt a nyaralással, mert folyamatosan ők jártak a fejemben. Az utóbbi pár évben már el merek utazni, de volt, hogy majdnem útnak indultam haza, mert láttam a kamerán, hogy sírnak. Egyszer már hazajöttem Horvátországból miattuk! Más cicákhoz képest szófogadóak, de sokszor ők is diktálnak. Hiába van ötkor vacsora – ha ők előtte fél órával enni kívánnak, akkor addig terrorizálnak, amíg nem adok nekik kaját. Egy ágyban alszom velük: Bájoska a fejemnél, Sisike a lábamnál. Nem is vagyok nyugodt, ha nincsenek ott. Hajnali háromkor is képes vagyok körbejárni a lakásban, hogy minden rendben van-e velük. Nekem ott az otthonom, ahol ők vannak velem, nem pedig ahol élek. Üres lenne nélkülük a lakásom, és bele sem merek gondolni, milyen lenne, ha nem lennének.”

További izgalmas sztárhírekért keresd a hot! magazin legfrissebb számát! (Fotó: hot! magazin)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
