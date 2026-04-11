Miss Mood egy ágyban alszik kedvenceivel

Miss Mood-ot különleges kötelék fűzi az állatokhoz, elsősorban a cicákhoz: a bársonytalpúak ugyanis szinte minden fontosabb lépésénél vele voltak. Közülük Bájoska életéért hatalmas harcot vívott.

Miss Mood cicái, Bájoska és Sisi tökéletes összhangban él együtt (Fotó: hot! magazin/archív)

Miss Mood: „Bájoska végigkísérte az életemet”

Miss Mood életében központi szerepet tölt be Bájoska és Sisi. A cicák szeretetét a szülői háztól hozta magával, és az első sikerektől kezdve a mélypontokon át mindig mellette voltak. A macskák természetesen Miss Mood YouTube-csatornáján is főszerepet kaptak. Az énekesnő macskák iránti rajongása erős, a bársonytalpúaknak minden kívánságát teljesíti. A fiatal sztárnál egyelőre nem kerül szóba a gyermekvállalás.

„Bájoska tizennégy évvel ezelőtt csatlakozott hozzám” – mesélte a hot! magazinnak Miss Mood, igazi nevén Mező Dorottya. „Végigkísérte az életemet, vele költöztem el anyáéktól, itt volt mellettem az érettségimen, amikor munkába álltam, az első sikereimnél és a mélypontjaimon is. Nem szerettem volna másik cicát, mégis úgy hozta a sors, hogy megmentettünk egy csöppséget, aki majdnem el is pusztult akkor. Két hétig küzdöttünk az életéért, grammra pontosan mértük mindennap. Iszonyat erős cica, most lett négyéves.”

A két cica gyorsan összebarátkozott, és ma már elválaszthatatlan párost alkot. Miss Mood elárulta, hogy ő bizony igazi macskás famíliából származik, hiszen szüleinek és a testvérének is vannak cicái.

„Bájos rengeteget fiatalodott Sisi mellett. Kergetik egymást, a pici nem hagyja unatkozni a nagyot. Jót tett Bájosnak a társaság, mert korábban, amikor nem voltam otthon, sokat sírt, de amióta ketten vannak, minden rendben van. Minden utazás előtt komoly logisztika a cicák elhelyezése, de családon belül megoldjuk. Macskás famíliából jövök: a tesómnak négy cicája és két kutyusa van, anyáéknak pedig három.”

Bájoskának és Sisinek irigylésre méltó az élete az énekesnő mellett (Fotó: hot! magazin/archív)

Miss Mood: „Nekem ott az otthonom, ahol ők vannak”

Az énekesnő számára sokáig a nyaralás nem volt egyenlő a pihenéssel, mert amikor elutazott, akkor is azzal volt elfoglalva, vajon a cicákkal minden rendben van-e. Miss Mood TikTok-videóiban sokszor szerepelnek a cicák, akik nélkül nem tudja elképzelni az életét.