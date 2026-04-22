Madonna nem bírta tovább: rendőrséghez fordult

Madonna a rendőrséghez fordult, de a hatóságok szerint nem szándékosan történt a tragédia.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.22. 10:00
Madonna rendőrség lopás

Madonna több vintage jelmeze is eltűnt múlt héten a Coachella fesztiválon. Az énekesnő jutalmat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni szeretett ruháit.

Ellopták Madonna ruháit
Ellopták Madonna ruháit
Fotó: NurPhoto via AFP

Miért számítanak ennyire Madonna ruhái?

Ezek nem csak ruhák, hanem a történelmem egy részét képezik

– írta az énekesnő Instagramon.

A Bors szerint az eltűnt darabok között volt a lila kabát, a fűző és a ruha is, amelyeket a péntek esti kaliforniai rendezvényen Sabrina Carpenterrel közös meglepetésvendég-szereplése során viselt. A ruhák különösen értékesek Madonna számára, mivel ugyanazokat a csizmákat, fűzőt és kabátot viselte a 20 évvel ezelőtti Coachella-fellépése során is.

Az énekesnő hozzátette: imádkozik azért, hogy egy kedves lélek rábukkanjon a ruhákra, és visszajuttassa azokat a csapatának. Azt is elmondta, hogy jutalom jár a megtalálónak.

A rendőrség elmondása szerint a ruhákat utoljára szombaton, helyi idő szerint 1:30-kor látták egy golfkocsin a fesztivál területén. Az eltűnés ellenére nincs bizonyíték arra, hogy valaki szándékosan vitte volna el őket, ezért feltételezik, hogy a pakolás során történhetett probléma.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu