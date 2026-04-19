Durván levetkőzött Madonna és Sabrina Carpenter egy koncert kedvéért

Az énekesnő meglepetésszerűen jelent meg Sabrina Carpenter hétvégi műsorának fő fellépésén. A páros Madonna slágereit, a "Vogue"-ot és a "Like a Prayer"-t adta elő, valamint egy dalt, amely állítólag Madonna hamarosan megjelenő Confessions II albumáról származik.

Sabrina Carpenter és Madonna együtt lépnek fel a Coachella fesztiválon április 17-én.

Madonna diadalmasan tért vissza

Április 17-én, pénteken a 67 éves Madonna meglepetésvendégként jelent meg, amikor Carpenter „Juno” átmenete alatt megjelent a színpadon, majd közösen előadták Madonna „Vogue” és „Like a Prayer” című slágereit.

Ezután elénekeltek egy dalt, amely állítólag Madonna készülő Confessions II albumáról származik, ami a 2005-ös slágerprojektjének, a Confessions on a Dancefloor-nak a folytatása.

„Szóval, pontosan 20 évvel ezelőtt léptem fel a Coachellán. A tánc sátorban voltam, és ez volt az első alkalom, hogy Amerikában előadtam a »Confessions on a Dance Floor« első részét” – mondta Madonna. „Nagyon izgalmas volt, és izgalmas visszatérni. Ez egy teljes körbeérés számomra. Nagyon sokat jelent nekem.”

Madonna legutóbb 2015-ben lépett fel a Coachella fesztiválon, akkor Drake fő fellépésén tűnt fel.

A Madonnával közös fellépése során a 26 éves Carpenter egy fehér, pánt nélküli, mellkasán csokornyakkendős és csipkével díszített bodyt viselt, amelyhez fülbevalókat és fehér Mary Jane cipőket párosított. Madonna eközben lila fűzőt és csipkével szegélyezett kombinét viselt, hozzá illő kesztyűvel és harisnyával, amelyekhez térdig érő csipkés csizmát és pilótaszemüveget párosított.

Az előadás egy pontján Madonna becsempészettt egy viccet is Carpenter magasságáról, kiemelve, hogy az előadás milyen volt egy nála „alacsonyabb” valakivel - írja a People.

