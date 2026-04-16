Nem bír leállni Madonna: hét év után új albummal jelentkezik az énekesnő

Az énekesnő a közösségi médiában erősítette meg a hírt. Elképesztő formában tér vissza Madonna.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.16. 15:30
visszatérés madonna confessions ii album énekesnő

Madonna megerősítette legújabb albumát, a Confessions II-t, amely közel egy évtized után az első stúdióalbuma, és a 2005-ben megjelent Confessions on a Dance Floor folytatása. Az album várhatóan július 3-án jelenik meg.

A képen Madonna láthatól
Madonna bejelentette visszatérését – Fotó: WALTER / BESTIMAGE

A 67 éves énekesnő bemutatta az első képet arról, hogy készen áll a visszatérésre. Bár ő maga is rajong az elektronikus tánczenéért, úgy véli, hogy az emberek teljesen félreértik. Az album vezető kislemezének, a One Step Away-nek az első sorait idézve így fogalmazott:

Az emberek azt hiszik, hogy az elektronikus tánczene felszínes, de teljesen tévednek. A táncparkett nem csupán egy hely, hanem egy küszöb: egy rituális tér, ahol a mozgás váltja fel a nyelvet. Amikor Stuart Price-szal elkezdtünk dolgozni ezen az albumon, ez volt a kiáltványunk.

Az eredeti lemez, a Confessions on a Dance Floor volt az első alkalom, hogy Stuart Price teljes albumot készített az énekesnőnek, annak ellenére, hogy már 2001-ben is együtt dolgoztak. A lemez óriási sikert aratott és olyan zenékkel hódította meg a slágerlistákat, mint a Get Together, a Jump, a Sorry és a Hung Up.

2025-ben Madonna megerősítette, hogy újra a Warner Recordsnál dolgozik, és azt mondta, hogy alig várja a jövőt, hogy zenét készítsen. Hatalmas utalást tett az albumra, amikor azt mondta: „Vissza a zenéhez, vissza a táncparkettre, vissza oda, ahol minden kezdődött!”

Madonnának egyáltalán nem áll szándékában lassítani, éppen ellenkezőleg, teljes gőzzel dolgozik. Még Seth Rogen sorozatába, a The Studióban is szerepet vállalt. Nemrég pedig Olaszországban látták forgatni Julie Garner társaságában, aki állítólag őt alakította volna egy életrajzi filmben, azonban ezeket a terveket később félretették.

Egyelőre arról nem érkezett hivatalos információ, hogy a 67 éves énekesnő újra turnéra indulna. Legutóbb 2023 és 2024 között lépett színpadra a Celebration Tour keretein belül, ahol rajongóit a teljes repertoárjából válogatott slágerekkel lepte meg – számolt be róla a Mirror.

Madonna a közösségi médiában így írt új lemezének a megjelenéséről: „Confessions On A Dance Floor: Part II – 2026. július 3.” 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
