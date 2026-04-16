Nem bír leállni Madonna: hét év után új albummal jelentkezik az énekesnő

Madonna megerősítette legújabb albumát, a Confessions II-t, amely közel egy évtized után az első stúdióalbuma, és a 2005-ben megjelent Confessions on a Dance Floor folytatása. Az album várhatóan július 3-án jelenik meg.

Madonna bejelentette visszatérését – Fotó: WALTER / BESTIMAGE

A 67 éves énekesnő bemutatta az első képet arról, hogy készen áll a visszatérésre. Bár ő maga is rajong az elektronikus tánczenéért, úgy véli, hogy az emberek teljesen félreértik. Az album vezető kislemezének, a One Step Away-nek az első sorait idézve így fogalmazott:

Az emberek azt hiszik, hogy az elektronikus tánczene felszínes, de teljesen tévednek. A táncparkett nem csupán egy hely, hanem egy küszöb: egy rituális tér, ahol a mozgás váltja fel a nyelvet. Amikor Stuart Price-szal elkezdtünk dolgozni ezen az albumon, ez volt a kiáltványunk.

Az eredeti lemez, a Confessions on a Dance Floor volt az első alkalom, hogy Stuart Price teljes albumot készített az énekesnőnek, annak ellenére, hogy már 2001-ben is együtt dolgoztak. A lemez óriási sikert aratott és olyan zenékkel hódította meg a slágerlistákat, mint a Get Together, a Jump, a Sorry és a Hung Up.

2025-ben Madonna megerősítette, hogy újra a Warner Recordsnál dolgozik, és azt mondta, hogy alig várja a jövőt, hogy zenét készítsen. Hatalmas utalást tett az albumra, amikor azt mondta: „Vissza a zenéhez, vissza a táncparkettre, vissza oda, ahol minden kezdődött!”

Madonnának egyáltalán nem áll szándékában lassítani, éppen ellenkezőleg, teljes gőzzel dolgozik. Még Seth Rogen sorozatába, a The Studióban is szerepet vállalt. Nemrég pedig Olaszországban látták forgatni Julie Garner társaságában, aki állítólag őt alakította volna egy életrajzi filmben, azonban ezeket a terveket később félretették.

Egyelőre arról nem érkezett hivatalos információ, hogy a 67 éves énekesnő újra turnéra indulna. Legutóbb 2023 és 2024 között lépett színpadra a Celebration Tour keretein belül, ahol rajongóit a teljes repertoárjából válogatott slágerekkel lepte meg – számolt be róla a Mirror.