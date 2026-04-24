Lakatlan házban született Jákob Zoli? Sosem felejti honnan jött
Megmutatta szülőházát a magyar milliárdos.
Jákob Zolit az ország többsége a Nagy Ő című műsorban ismerhette meg. Azonban előtte hatalmas karriert futott be a Crystal Nails márkával, világsiker lett a név, és Zoli a 45. leggazdagabb magyar lett mára. De mindezek előtt, sosem felejti el, honnan jött.
Ahova egykor születtem, ma már lakatlan.. Nekem akkor ez volt a Mindenség
- írja meghatóan Instagram képe mellé az üzletember. Megindító, hogy Jákob Zoli sosem felejti el, honnan hova jutott. A képen külön érdekes a kontraszt, ahogy a kezdeteket jelentő lakatlan ház látszik a háttérben, a kép közepén pedig Zoli és a narancs színű Lamborghini-je, amelyet az évek kemény munkájával ért el.
Jákob Zolit elismerik a rajongói
Ilyenkor az ember látja, honnan hová jutott.. És minden körülmények között ember maradtál.. Mert Te is átélted, tudod milyen, és ilyenkor a jobb adni, mint kapni. Respect Zoli
- írta az egyik kommentelő Zolinak, megjegyezve, hogy a műkörmök szakértője nagyon sokszor adományoz a vagyonából.
"Az a hely ahonnan a szorgalmad messze repített, de mindig visszavár!" - írta neki egy másik.
Mások inkább a gyerekkori nosztalgia fontosságára hívták fel a figyelmet:
Lehet, hogy a ház már üres, de a falak között még ott vannak a gyerekkor illatai és a legszebb emlékek.
Jákob Zoli szülőházát, amely Harta-Állampuszta településen található
