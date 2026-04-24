Jákob Zolit az ország többsége a Nagy Ő című műsorban ismerhette meg. Azonban előtte hatalmas karriert futott be a Crystal Nails márkával, világsiker lett a név, és Zoli a 45. leggazdagabb magyar lett mára. De mindezek előtt, sosem felejti el, honnan jött.

Lakatlan házban született Jákob Zoli? Sosem felejti honnan jött

Ahova egykor születtem, ma már lakatlan.. Nekem akkor ez volt a Mindenség

- írja meghatóan Instagram képe mellé az üzletember. Megindító, hogy Jákob Zoli sosem felejti el, honnan hova jutott. A képen külön érdekes a kontraszt, ahogy a kezdeteket jelentő lakatlan ház látszik a háttérben, a kép közepén pedig Zoli és a narancs színű Lamborghini-je, amelyet az évek kemény munkájával ért el.

Jákob Zolit elismerik a rajongói

Ilyenkor az ember látja, honnan hová jutott.. És minden körülmények között ember maradtál.. Mert Te is átélted, tudod milyen, és ilyenkor a jobb adni, mint kapni. Respect Zoli

- írta az egyik kommentelő Zolinak, megjegyezve, hogy a műkörmök szakértője nagyon sokszor adományoz a vagyonából.

"Az a hely ahonnan a szorgalmad messze repített, de mindig visszavár!" - írta neki egy másik.

Mások inkább a gyerekkori nosztalgia fontosságára hívták fel a figyelmet:

Lehet, hogy a ház már üres, de a falak között még ott vannak a gyerekkor illatai és a legszebb emlékek.

Jákob Zoli szülőházát, amely Harta-Állampuszta településen található, erre a posztra kattintva nézheted meg: