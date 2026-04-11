Jaber a biztonságot, a szeretetet és a békét választja április 12-én

A kuvaiti származású rapper eddig is bátran szólalt fel nézetei mellett, mivel a rengeteg ország közül, amikben járt, Magyarország tetszett meg neki a legjobban. Vajon miért? Elmondása szerint azért, mert egyből szeretetet kapott a magyar emberektől és egy olyan országba érkezett, ahol a biztonság és a béke a legfontosabb. Jaber, a holnapi választást illetően pedig úgy érzi, hogy a biztosat kell választani, aki nem lehet más, mint Orbán Viktor.

Jaber tisztázta, hogy Orbán Viktort és a Fideszt támogatja a holnapi országgyűlési választásokon (Fotó: Gábor Zoltán)

Jaber egyből beleszeretett Magyarországba

Amikor ideköltöztem, akkor rengeteg szeretetet és tiszteletet kaptam az emberektől és egy becsületes életet tudtam építeni. Nehogy ezt elvegyétek tőlem. Magyarország egy gyönyörű hely, nagyszerű emberekkel és sok szeretettel a levegőben. Ez maradjon is így. Éltem már több országban is, de itt a legédesebb az élet

– mondta el a kuvaiti származású rapper.

Jaber, bár Skóciában született, mivel szülei ott ismerték meg egymást, de gyerekkorának nagy részét Kuvaitban töltötte. Ám az ottani környezet nem volt neki való, ezért elkezdte kergetni álmait és Amerikába költözött. Ám ott sem volt kolbászból a kerítés és szeretett volna egy békés országba költözni. Így esett a választása Magyarországra, ahol nem csak karrierje, de szerelmi élete is beindult.

Jaber is sorsdöntőnek gondolja a holnapi választásokat (Fotó: YouTube)

Jaber állást is foglalt a vasárnapi választások előtt

Nagyon fontos, hogy ki, és hogy hogyan fog vezetni minket. Én kívánok egy férfit, aki egy igazi főnökként fog vezetni. Nem baj, ha más a véleményünk, csak maradjon meg a tisztelet és segítsük egymást a bajban. A nap végén mindkettőnk akarata az, hogy legyen egy jó ország. Nekem nem kell sok, csak folytassuk azt, ami van

– jelentette ki a rapper.

Április 12-e fontos nap lesz a magyar emberek számára, mivel eldől, hogy ki lesz Magyarország miniszterelnöke a következő időszakban. A békepárti jobboldal vagy a háborúpárti baloldal. Jaber leszögezte, hogy ő kire fogja tenni voksát és arra buzdítja követőit, hogy ők is menjenek el szavazni.



