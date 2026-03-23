Jaber nem köntörfalazott: Olyan akar lenni, mint Orbán Viktor

A népszerű rapper Skóciában született ugyan, de végül Kuvaitban nevelkedett, ahol mondjuk úgy, nem sikerült beilleszkednie, mivel a társai kiközösítették, csak mert nem úgy nézett ki, ahogy ők. Az álmait kergetve Amerikába költözött, ahol megpróbált beilleszkedni a gengszter rap vonalba, de nemcsak a siker, a szerencse is elkerülte. Jaber életmeséje ezen a ponton vált tipikussá. Rossz társaság és a rossz döntések sorozta után szemben találta magát a törvénnyel. Végül magyar édesanyja hatására négy évvel ezelőtt Magyarországra költözött és elindult az önmegvalósítás útján. Közben pedig beleszeretett az országba és nemcsak alkalmazkodott az itteni elvekhez, mentalitáshoz és szabályokhoz, de be is tört a mainstream rap világába. A rapper a sikerhez vezető útjáról is mesélt a Nekem mondod? podcast stúdiójában, ahol Szabó András Csutival és Tóth Szabival beszélgetett – írja a Bors.

Jaber felnéz Orbán Viktorra, és nem szeretné, ha bármi is változna Magyarországon (Fotó: YouTube)

Jaber Magyarországon találta meg a békét, amit keresett

Jaber a magyar kultúrát szeretné képviselni

Alig hitte, hogy tényleg ott állhat Orbán Viktor mellett

Április 12-én a rapper is a biztos választás mellett teszi le a voksát

Jaber: Magyar akarok lenni. Csak magyar!

Jaber mindent egy, a teljes életét megváltoztató döntésnek köszönhet. „Amikor egy ember elköltözik valahová, ahol ő az új, akkor észre kell vennie, hogy ahol van, ott mik mennek, és mik nem. Ha mondjuk Amerikában vagy és azt mondod valakinek: Héj, van nálam egy fegyver! Ő azt fogja mondani: Nálam is van! Ha Magyarországon mondanád ugyanezt, akkor az az ember kiabálni fog. Hiszen az itt nem normális.”

Amikor ideköltöztem, észre kellett vennem, hogyan működik ez a gyönyörű ország. Azonnal megszerettem, és amikor az ember szeret valamit, akkor igyekszel csak a magaddal hozott jót adni.

„Ha rossz döntéseket hoztam volna, nem tudnám képviselni ezt a kultúrát. Én ugyan kettős állampolgár vagyok, de magyar akarok lenni. Csak magyar!” – jelentette ki határozottan a rapper, akiben nemrég egy sorsfordító találkozásnak köszönhetően megfogalmazódott a gondolat: teljes mellszélességgel akar kiállni Magyarország miniszterelnöke, az általa képviselt háborúellenes politika és a patrióta értékek mellett.