Gesztesi Panka elárulta, kié a főszerep nála húsvétkor: „A barátaimmal nem nagyon ünnepeljük, de...”

Gesztesi Panka neve az utóbbi években egyre gyakrabban bukkan fel a magyar médiában, elsősorban annak köszönhetően, hogy ő Gesztesi Károly, a tragikusan elhunyt színészlegenda és Liptai Claudia, az egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar televíziós személyiség lánya. Habár Panka reflektorfényben nőtt fel, nagy debütálása a médiában A Nagy Duett 2026 jelenleg is zajló műsora, ahol hétről hétre lenyűgözi a nézőket Kovács Áron oldalán. Lapunk most egy nívós rendezvényen készített exkluzív interjút a gyönyörű lánnyal, aki elárulta, miként fogja tölteni a húsvéti ünnepeket.

Gesztesi Panka A Nagy Duett 2026 egyik legnépszerűbb versenyzője (Fotó: Máté Krisztián/Metropol)

Úgy tűnik, a családban mostanra fordult a kocka, hiszen korábban még Panka édesanyja, Liptai Claudia aggódott a húsvéti készülődés miatt. A népszerű műsorvezető 2018-ban mesélt arról a Borsnak, hogy az ünnepek alatt is minden percük a kis Marcell körül forog: akkoriban attól tartott, fia „agyonnyomja” majd a kertben a tojásokat a nagy izgalomban, hiszen akkor Marci még csak pár éves volt. Claudia akkor azt is hangsúlyozta, mennyire figyel arra, hogy tinédzser lánya és kisfia között ne alakuljon ki féltékenység, és mindkettejükkel minőségi időt töltsön. Mára azonban Liptai Claudia lánya, Panka vette át az irányítást: idén már ő az, aki a baráti programok helyett a testvéri szeretetet választja. A modell elárulta, hogy bár a barátaival nem kerítenek nagy feneket a húsvétnak, a családi ebéd és a közös tojásvadászat szent és sérthetetlen. Panka, és a most kilencéves Marci együtt veti majd bele magát a kerti kalandba.

A barátaimmal nem nagyon ünnepeljük a húsvétot. Van locsolkodás, de azon kívül nem nagyon szoktunk velük összeülni. A családdal viszont mindig összeülünk, meg együtt eszünk, úgyhogy így fogjuk valószínűleg ünnepelni az idei húsvétot. Ja, meg a kisöcsém! Ugye nekem még van egy 10 éves testvérem, bocsánat csak 9 még, akivel gyűjteni szoktuk a tojásokat húsvétkor a kertben, úgyhogy majd a tojáskeresés lesz a program

– mesélte lapunknak nevetve Gesztesi Panka.