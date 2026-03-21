Kovács Áron őszintén vallott A Nagy Duett versenyzőiről: „Mindenkivel kapcsolatban voltak előítéleteim”

Kovács Áron és Gesztesi Panka is A Nagy Duett 8. évadában versenyez, nem kis sikerrel, ám a páros eddig leginkább a profi oldalát mutatta meg. A műsorvezető persze ezt nagyon is tudatosan alakította így, ugyanis, bár sokan nem tudják róla, nagyon régóta foglalkozik zenével, és a műsort is leginkább ezért vállalta el. Ám A Nagy Duett szereplőivel kapcsolatban volt néhány előítélete, amik az elmúlt öt hétben teljesen átalakultak. Erről mesélt most lapunknak.

Gesztesi Panka és Kovács Áron hétről hétre elképesztő teljesítményt nyújt A Nagy Duett 2026-os évadában (Fotó: Máté Krisztián/Metropol)

Kovács Áron zenészként tevékenykedik leginkább az utóbbi időben, mégis máig kevesen tudják, hogy ő „tud énekelni”, ami már a műsor alatt is többször szóba került. Éppen ezért a versenyben is leginkább erre fektették a hangsúlyt Pankával.

Őszintén, nekem el kellett telnie négy adásnak, mire rájöttem, hogy milyen rendezvényen vagyok. Én azt gondoltam, hogy ez teljes egészében egy énekverseny, de nem teljesen. Ezerféleképpen van értelmezve ez a műsor, és amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen itt nem feltétlen hangokról beszélgetünk, hanem sokkal összetettebb performanszokról, aminek csak egy része az, hogy az ember miként énekel, akkor egy kicsit jobban megérkeztem a műsorba

– kezdte.

„Nagyon érdekes lelki utazás ez, mert onnan indultam, hogy én egy profi énekes vagyok, és azért vállaltam ezt a műsort, hogy ezt megmutassam. Tényleg szerettem volna a fókuszt arra irányítani, hogy én egy énekes ember vagyok, és már azelőtt is az voltam, hogy műsorvezető lettem volna, csak ugye erről senki nem tudott. Tizennégy évesen álltam először színpadon úgy, hogy egy nagykoncertet végigcsináltam nálam idősebb zenészekkel. Tehát én nem azért jöttem, hogy szerepeljek, abból van elég, és nem hiányzott, hanem inkább a zenei énemnek a megmutatása az, ami fontos volt számomra” – jelentette ki.

Kovács Áron Gesztesi Pankával eddig a profizmusra fektette a hangsúlyt, mert úgy érezte, végre megmutathatja ezt az oldalát (Fotó: Szabolcs László)

Kovács Áron vegyes érzelmekkel vágott bele A Nagy Duettbe

Mindezek mellett az énekes azt is bevallotta, hogy ahogy a műsorhoz, a versenytársaihoz is teljesen máshogy állt korábban, de ez azóta megváltozott.

„Sok előítélettel érkeztem, akár a műsor, akár a szereplők tekintetében, de az elmúlt hetek megtanítottak arra, hogy rá kellett jönnöm: bennem sok az előítélet. Azóta ugyanis a színfalak mögött rengeteget beszélgettem azokkal, akikkel kapcsolatban voltak fenntartásaim, és mindenki olyan emberi arcát mutatta meg, hogy elég hamar elszégyelltem magam” – vallotta be őszintén.

Attól, hogy valakiről van egy véleményem, ami nem biztos, hogy nem igaz, de észre kell vennem, hogy ő nem csak annyi, hanem ennél sokkal több. Ez Pákó esetében jött elő leginkább, mert vele kapcsolatban is voltak előítéleteim, de amikor elkezdtem vele beszélgetni, és megnyíltunk egymásnak, rájöttem, hogy atyaúristen, ez a csávó, ez mennyire nem az, mint akinek én gondoltam. És ez majdnem mindenkire igaz ebben a versenyben

– folytatta.