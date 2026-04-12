Gáspár Győző is leadta a szavazatát

Vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlésiképviselő-választáson. A választópolgárok este 7 óráig adhatják le szavazatukat. Nemrég Gáspár Győző a közösségi oldalán erősítette meg: ő már leadta a szavazatát.

Én már szavaztam. A kérdés csak az: te is teszel a jövődért? Ne hagyd, hogy mások döntsenek helyetted

- emelte ki a showman.