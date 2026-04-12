Szentkirályi Alexandra: Fiatalok, felnőttek, idősek, a Fidesszel mindenki jól jár!
Ezt írta a budapesti Fidesz elnöke.
Vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlésiképviselő-választáson. A választópolgárok este 7 óráig adhatják le szavazatukat. Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Semjén Zsolt után pedig Szentkirályi Alexandra is leadta a szavazatát, aki nemrég a közösségi oldalán buzdított mindenkit, hogy szavazzanak a Fideszre.
Fiatalok, felnőttek, idősek, a Fidesszel mindenki jól jár! Szavazz ma a Fideszre!
- írta a posztjában a budapesti Fidesz elnöke, egy videó kíséretében.
Mutatjuk a felvételt!
Hírlevél-feliratkozás
