Szentkirályi Alexandra: Fiatalok, felnőttek, idősek, a Fidesszel mindenki jól jár!

Vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlésiképviselő-választáson. A választópolgárok este 7 óráig adhatják le szavazatukat. Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Semjén Zsolt után pedig Szentkirályi Alexandra is leadta a szavazatát, aki nemrég a közösségi oldalán buzdított mindenkit, hogy szavazzanak a Fideszre.

Ezt üzente mindenkinek Szentkirályi Alexandra / Fotó: Szentkirályi Alexandra facebook

Fiatalok, felnőttek, idősek, a Fidesszel mindenki jól jár! Szavazz ma a Fideszre!

- írta a posztjában a budapesti Fidesz elnöke, egy videó kíséretében.

Mutatjuk a felvételt!