Semjén Zsolt: óriási a választás tétje

Óriási a választás tétje, nemcsak Magyarország, hanem Európa sorsa is eldől

- mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a közmédiának vasárnap.

Semjén Zsolt - miután felesége társaságában leadta voksát a főváros II. kerületében, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban - úgy fogalmazott: 1989 óta - amióta a politikában jelen van - a mostani volt a legdurvább kampány.

Ebben benne van, hogy óriási a tét és benne van az, hogy kívülről olyan mértékű beavatkozás, gátlástalanság jelent meg, amire nem volt még precedens az elmúlt időszakokban.

Korábban ideológiák, felfogások, politikai filozófiák álltak szemben egymással, még Gyurcsány idején is volt valami baloldaliság, most a Magyar Péter-féle Tiszánál semmi más nincs, mint a "nyers Orbán-ellenes gyűlölet", ezért nincs szellemi tartalom sem - értékelt.

Semjén Zsolt kiemelte: óriási a választás tétje, nemcsak Magyarország, hanem Európa sorsa is eldől, az, hogy belebonyolódunk-e egy háborúba. Kezelhetetlen szituációnak nevezte, ha Ukrajnát ténylegesen felveszik az Európai Unióba, onnantól kezdve aligha lesz mezőgazdasági támogatás, fejlesztési pénz, mert mindent elvisz Ukrajna felfegyverezése.

Megjegyezte: Ukrajna most 1500 milliárd dollárt követel az Európai Uniótól, amit hitelként kellene felvenni, részben a háború támogatására, részben az ország fenntartására. Ha ez a hitelfelvétel megtörténik, azt még az unokáink sem tudják majd visszafizetni - fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Aláhúzta: óriási a tét azért is, hogy meg tudják őrizni a rezsicsökkentést, a megfizethető benzinárakat, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a családtámogatásokat. Az Orbán-kormány tudja megvédeni Magyarország szuverenitását, az elért eredményeket - rögzítette.

Semjén Zsolt magas részvételre számít a választáson, és arra, hogy meg lesz a stabil kormánytöbbség. Látható, hogy a határon túli magyarok is nagyon nagy számban mennek el szavazni, jóval többen, mint korábban - jegyezte meg a KDNP elnöke.



