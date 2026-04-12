Minden hír a választásról itt! - élő

Minden hír a választásról itt!
A részvételi arány már a reggeli órákban megugrott, mindenképp történelminek számítanak a mai választások. Cikkünk folyamatosan frissül!
Jól látszik, hogy a magyarok tisztában vannak a mai választások tétjével. A reggel 7 órakor beérkezett adatok alapján elképzelhető, hogy a nap végére rekordot dönthet a részvételi arány. Cikkünkben folyamatosan követjük a legfrissebb híreket a választásról.
A magyarok érzik, hogy a választás tétje ma igen nagy. Az elmúlt napokban is reneteg olyan esemény történt, amely megmutatta, milyen a két legnagyobb párt szavazótábora. Míg egyik oldalon a gyűlöletkeltés, a provokáció és a megbotránkoztatás mozgósítja a választókat, a másik oldalon a béke, a szuverenitás és az összetartás az irányadó.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már leadta a voksát. A választópolgári kötelezettség teljesítésére minden magyar választót buzdítanak a politikusok, véleményvezérek, de a mai választáson való eddigi részvétel azt is mutatja, hogy mindenki tudja, miért fontos most szavaznunk.
A reggel 7 órás adatok szerint a részvételi arány a következő:
- Bács-Kiskun vármegye 3,66 százalék 14 323 szavazó
- Békés vármegye 3,7 százalék 9507 szavazó
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2,75 százalék 13 176 szavazó
- Csongrád-Csanád vármegye 3,4 százalék 10 578 szavazó
- Fejér vármegye 3,45 százalék 11 526 szavazó
- Győr-Moson-Sopron vármegye 3,5 százalék 12 600 szavazó
- Hajdú-Bihar vármegye 3,87 százalék 15 764 szavazó
- Heves vármegye 3,39 százalék 7690 szavazó
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3,66 százalék 10 262 szavazó
- Komárom-Esztergom vármegye 3,44 százalék 8145 szavazó
- Nógrád vármegye 2,97 százalék 4315 szavazó
- Pest vármegye 3,97 százalék 41 757 szavazó
- Somogy vármegye 3,36 százalék 7868 szavazó
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2,84 százalék 11 819 szavazó
- Tolna vármegye 3,64 százalék 6053 szavazó
- Vas vármegye 3,1 százalék 6091 szavazó
- Veszprém vármegye 3,42 százalék 9223 szavazó
- Zala vármegye 2,98 százalék 6260 szavazó
Semjén Zsolt, Magyarország nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettese szintén posztolt, hogy ő is eleget tett kötelezettségének.
A miniszterelnök is kiemelte, miért fontos az idei választáson részt vennie minden magyarnak. A Fidesz biztos a győzelemben.
Reggel 9-ig a választásra jogosultak 16,89 százaléka szavazott, ez ismét rekord, az eddigi a 2018-as 13,17 % volt. Köztük volt Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó is:
A Tisza Párt tagjai már a választások előtt meggyanúsították a Fideszt választási csalással. Ehhez képest: Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a Fidesz beadványai alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést, emellett 74 rendőrségi feljelentés van folyamatban. Ezen esetek túlnyomó része a Tiszához köthető.
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke is elment már szavazni. Bár kutyája nem adhatta le a voksát, de a képviselő szerint, ha megtehetné, ő is a biztos választás mellett döntene.
