Minden hír a választásról itt! - élő

A részvételi arány már a reggeli órákban megugrott, mindenképp történelminek számítanak a mai választások. Cikkünk folyamatosan frissül!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 09:19
Módosítva: 2026.04.12. 10:07
országgyűlési választások 2026 Fidesz

Jól látszik, hogy a magyarok tisztában vannak a mai választások tétjével. A reggel 7 órakor beérkezett adatok alapján elképzelhető, hogy a nap végére rekordot dönthet a részvételi arány. Cikkünkben folyamatosan követjük a legfrissebb híreket a választásról.

Szavazás-19
Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361 / mediaworks

A magyarok érzik, hogy a választás tétje ma igen nagy. Az elmúlt napokban is reneteg olyan esemény történt, amely megmutatta, milyen a két legnagyobb párt szavazótábora. Míg egyik oldalon a gyűlöletkeltés, a provokáció és a megbotránkoztatás mozgósítja a választókat, a másik oldalon a béke, a szuverenitás és az összetartás az irányadó. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már leadta a voksát. A választópolgári kötelezettség teljesítésére minden magyar választót buzdítanak a politikusok, véleményvezérek, de a mai választáson való eddigi részvétel azt is mutatja, hogy mindenki tudja, miért fontos most szavaznunk.

A reggel 7 órás adatok szerint a részvételi arány a következő:

  • Bács-Kiskun vármegye 3,66 százalék 14 323 szavazó
  • Békés vármegye 3,7 százalék 9507 szavazó
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2,75 százalék 13 176 szavazó
  • Csongrád-Csanád vármegye 3,4 százalék 10 578 szavazó
  • Fejér vármegye 3,45 százalék 11 526 szavazó
  • Győr-Moson-Sopron vármegye 3,5 százalék 12 600 szavazó
  • Hajdú-Bihar vármegye 3,87 százalék 15 764 szavazó
  • Heves vármegye 3,39 százalék 7690 szavazó
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3,66 százalék 10 262 szavazó
  • Komárom-Esztergom vármegye 3,44 százalék 8145 szavazó
  • Nógrád vármegye 2,97 százalék 4315 szavazó
  • Pest vármegye 3,97 százalék 41 757 szavazó
  • Somogy vármegye 3,36 százalék 7868 szavazó
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2,84 százalék 11 819 szavazó
  • Tolna vármegye 3,64 százalék 6053 szavazó
  • Vas vármegye 3,1 százalék 6091 szavazó
  • Veszprém vármegye 3,42 százalék 9223 szavazó
  • Zala vármegye 2,98 százalék 6260 szavazó

Semjén Zsolt, Magyarország nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettese szintén posztolt, hogy ő is eleget tett kötelezettségének.

 

A miniszterelnök is kiemelte, miért fontos az idei választáson részt vennie minden magyarnak. A Fidesz biztos a győzelemben.

Reggel 9-ig a választásra jogosultak 16,89 százaléka szavazott, ez ismét rekord, az eddigi a 2018-as 13,17 % volt. Köztük volt Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó is:

A Tisza Párt tagjai már a választások előtt meggyanúsították a Fideszt választási csalással. Ehhez képest: Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a Fidesz beadványai alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést, emellett 74 rendőrségi feljelentés van folyamatban. Ezen esetek túlnyomó része a Tiszához köthető.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke is elment már szavazni. Bár kutyája nem adhatta le a voksát, de a képviselő szerint, ha megtehetné, ő is a biztos választás mellett döntene. 

