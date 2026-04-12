Minden hír a választásról itt! - élő

Jól látszik, hogy a magyarok tisztában vannak a mai választások tétjével. A reggel 7 órakor beérkezett adatok alapján elképzelhető, hogy a nap végére rekordot dönthet a részvételi arány. Cikkünkben folyamatosan követjük a legfrissebb híreket a választásról.

A magyarok érzik, hogy a választás tétje ma igen nagy. Az elmúlt napokban is reneteg olyan esemény történt, amely megmutatta, milyen a két legnagyobb párt szavazótábora. Míg egyik oldalon a gyűlöletkeltés, a provokáció és a megbotránkoztatás mozgósítja a választókat, a másik oldalon a béke, a szuverenitás és az összetartás az irányadó.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már leadta a voksát. A választópolgári kötelezettség teljesítésére minden magyar választót buzdítanak a politikusok, véleményvezérek, de a mai választáson való eddigi részvétel azt is mutatja, hogy mindenki tudja, miért fontos most szavaznunk.

A reggel 7 órás adatok szerint a részvételi arány a következő:

Bács-Kiskun vármegye 3,66 százalék 14 323 szavazó

Békés vármegye 3,7 százalék 9507 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2,75 százalék 13 176 szavazó

Csongrád-Csanád vármegye 3,4 százalék 10 578 szavazó

Fejér vármegye 3,45 százalék 11 526 szavazó

Győr-Moson-Sopron vármegye 3,5 százalék 12 600 szavazó

Hajdú-Bihar vármegye 3,87 százalék 15 764 szavazó

Heves vármegye 3,39 százalék 7690 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3,66 százalék 10 262 szavazó

Komárom-Esztergom vármegye 3,44 százalék 8145 szavazó

Nógrád vármegye 2,97 százalék 4315 szavazó

Pest vármegye 3,97 százalék 41 757 szavazó

Somogy vármegye 3,36 százalék 7868 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2,84 százalék 11 819 szavazó

Tolna vármegye 3,64 százalék 6053 szavazó

Vas vármegye 3,1 százalék 6091 szavazó

Veszprém vármegye 3,42 százalék 9223 szavazó

Zala vármegye 2,98 százalék 6260 szavazó

Semjén Zsolt, Magyarország nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettese szintén posztolt, hogy ő is eleget tett kötelezettségének.

A miniszterelnök is kiemelte, miért fontos az idei választáson részt vennie minden magyarnak. A Fidesz biztos a győzelemben.