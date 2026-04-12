Szijjártó Péter: sorsdöntő választás a mai

„Sorsdöntő választás a mai, a valaha volt parlamenti választások közül ennek a legnagyobb a tétje” - mondta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Dunakeszin, miután kora reggel leadta szavazatát.

Szijjártó Péter feleségével együtt adta le a szavazatát vasárnap kora reggel Fotó: Szijjártó Péter facebook

Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a mostani választásokon a magyar emberek dönthetnek arról, hogy Magyarország életét az elkövetkezendő esztendőkben a béke vagy a háború határozza meg. Az elmúlt négy évben "minden nap megpróbálták belezsarolni, beletolni, beleprovokálni" Magyarországot a szomszédban zajló háborúba, amit a kormány az elmúlt négy esztendőben nem engedett - fogalmazott.

Mint hozzátette, ennek a választásnak most az a tétje, hogy hazánk a következő négy évben is ki tud-e maradni a háborúból.

Arra kérek nagy tisztelettel mindenkit, hogy Magyarország békéjének, biztonságának és háborúból történő kimaradásának biztosítása érdekében menjen el szavazni, válassza a békét, biztonságot és a háborúból való kimaradást. Ezt ma egyetlen párt tudja biztosítani, ez pedig a Fidesz

- tette hozzá Szijjártó Péter.