Választás 2026: Szijjártó Péter a feleségével együtt adta le a szavazatát

Mint arról már beszámoltunk, vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlési képviselő-választáson. A választópolgárok este 7 óráig adhatják le szavazatukat.

Szijjártó Péter a feleségével együtt adta le a szavazatát Fotó: Szijjártó Péter facebook

Szijjártó Péter nem várt az utolsó pillanatig. A külgazdasági és külügyminiszter már korán reggel a feleségével együtt adta le a szavazatát. Szijjártó Péter azt is elárulta, hogy kire voksolt:

A biztos választás - 2X Fidesz

- olvasható a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.