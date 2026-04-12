Választás 2026: Szijjártó Péter a feleségével együtt adta le a szavazatát
A külügyminiszter már részt vett a szavazáson.
Mint arról már beszámoltunk, vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlési képviselő-választáson. A választópolgárok este 7 óráig adhatják le szavazatukat.
Szijjártó Péter nem várt az utolsó pillanatig. A külgazdasági és külügyminiszter már korán reggel a feleségével együtt adta le a szavazatát. Szijjártó Péter azt is elárulta, hogy kire voksolt:
A biztos választás - 2X Fidesz
- olvasható a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
